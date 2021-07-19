Корисний та смачний сніданок для тих, хто худне: рецепти страв з авокадо

Здавалося б, парадокс, але дієтологи настійно рекомендують охочим схуднути внести до раціону... вельми калорійне авокадо. У цього фрукта (так, фрукта!) універсальний смак, тому його легко поєднувати як із солоними, так і з солодкими продуктами.

Як правильно вибирати та готувати авокадо. Ідеї 24 діляться рецептами смачних сніданків із зеленим фруктом, які стають все більш популярними у мережі.

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Як вибирати авокадо



Важливо правильно вибирати авокадо / Фото Pixabay

Щоб фрукт був смачним, його потрібно вміти вибирати. Розповідаємо, на що варто звернути увагу при покупці.

Авокадо має бути пружним: не тверди і не м'яким.

Хвостик повинен легко відділятися від фрукта, а під ним має бути світло-жовтий колір.

Смачні сніданки з авокадо

Тост з яйцями пашот та соусом гуакамоле

Якщо хвостик відірвався сам, а шкірка під ним темного кольору – авокадо буде таким всередині, тому його краще не брати.

Для приготування мексиканського соусу гуакамоле почистьте авокадо, витягніть м'якуш, змішайте її із дрібно нарізаним коріандром, подрібненими помідорами та цибулею. Додайте сіль, перець та сік з половинки лимона. Соус добре перемішайте та намастіть на хліб, підсмажений на пательні до хрусткої скоринки. Яйце відварюємо методом пашот та викладаємо на тост із авокадо, і ваш корисний сніданок готовий.

Яйця запечені з авокадо

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.



Смачнющі яйця з авокадо / Фото Pixabay

Приготування цього сніданку займе у вас 15 хвилин. Розріжте авокадо навпіл і дістаньте кісточку. У половинки збиваємо по 1 яйцю. Можете також додати шматочки шинки чи лосося, сіль та перець. Страву помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.

Омлет з руколою та авокадо



Оригінальний та смачний рецепт омлету / Фото Health

Збийте яйця з молоком і вилийте на розігріту пательню з олією. Смажимо до золотистого кольору. У посудину наріжте листя руколи, додайте пластинки авокадо, сіль та перець. Заправляємо суміш лимонним соком та олією і добре перемішуємо. На половинку омлету викладаємо салат з авокадо і накриваємо зверху іншою частиною.

Вівсянка з авокадо



Додайте до вівсянки авокадо і смакуйте / Фото Posta

Цей сніданок готується дуже швидко, і результат вам точно сподобається. Залийте вівсяні пластівці окропом, додайте сіль, перець і почекайте, щоб вони приготувались. Перед подачею посипаємо кашу тертим пармезаном і додаємо нарізане авокадо.

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Салат з куркою та авокадо



Цей корисний та швидкий перекус вам точно сподобається / Фото Healthyeating

Легкий літній салат з куркою та авокадо точно буде вам до вподоби. Наріжте куряче філе більшими шматочками, натріть спеціями та обсмажте на пательні. Після приготування подрібніть м'ясо. Почистьте авокадо та наріжте його скибочками, додайте 1 – 2 жменьки салатного міксу і половинки помідорів чері. Солимо, перчимо, заправляємо лимонним соком, олією і смакуємо.

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