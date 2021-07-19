Как правильно выбирать и готовить авокадо. Идеи 24 делятся рецептами вкусных завтраков с зеленым фруктом, которые становятся все более популярными в сети.

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Как выбирать авокадо



Важно правильно выбирать авокадо / Фото Pixabay

Чтобы фрукт был вкусным, его нужно уметь выбирать. Рассказываем, на что стоит обратить внимание при покупке.

Авокадо должен быть упругим: не жестким и не мягким.

Хвостик должен легко отделяться от фрукта, а под ним должно быть светло-желтый цвет.

Если хвостик оторвался сам, а кожура под ним темного цвета – авокадо будет таким и внутри, поэтому его лучше не брать.

Вкусные завтраки с авокадо

Тост с яйцами пашот и соусом гуакамоле

Для приготовления мексиканского соуса гуакамоле очистите авокадо, выньте мякоть, смешайте ее с мелко нарезанным кориандром, измельченными помидорами и луком. Добавьте соль, перец и сок из половинки лимона. Соус хорошо перемешайте и намажьте на хлеб, поджаренный на сковороде до хрустящей корочки. Яйцо отвариваем методом пашот и выкладываем на тост с авокадо, и ваш полезный завтрак готов.

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Яйца запеченные из авокадо



Вкусные яйца с авокадо / Фото Pixabay

Приготовление этого завтрака займет у вас 15 минут. Разрежьте авокадо пополам и достаньте косточку. В половинки взбиваем по 1 яйцу. Вы можете также добавить кусочки ветчины или лосося, соль и перец. Блюдо поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Омлет с рукколой и авокадо



Оригинальный и вкусный рецепт омлета / Фото Health

Взбейте яйца с молоком и вылейте на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим до золотистого цвета. В емкость нарежьте листья рукколы, добавьте пластинки авокадо, соль и перец. Заправляем смесь лимонным соком и маслом и хорошо перемешиваем. На половинку омлета выкладываем салат с авокадо и накрываем сверху другой частью.

Овсянка с авокадо



Добавьте к овсянке авокадо и наслаждайтесь / Фото Posta

Этот завтрак готовится очень быстро, и результат вам точно понравится. Залейте овсяные хлопья кипятком, добавьте соль, перец и подождите, чтобы они приготовились. Перед подачей посыпаем кашу тертым пармезаном и добавляем нарезанное авокадо.

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Салат с курицей и авокадо



Этот полезный и быстрый перекус вам точно понравится / Фото Healthyeating

Легкий летний салат с курицей и авокадо точно придется вам по душе. Нарежьте куриное филе большими кусочками, натрите специями и обжарьте на сковородке. После приготовления измельчите мясо. Очистите авокадо и нарежьте его ломтиками, добавьте 1 – 2 горстки салатного микса и половинки помидоров черри. Солим, перчим, заправляем лимонным соком, маслом и кушаем.