Як правильно вибирати та готувати авокадо. Ідеї 24 діляться рецептами смачних сніданків із зеленим фруктом, які стають все більш популярними у мережі.

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Як вибирати авокадо



Важливо правильно вибирати авокадо / Фото Pixabay

Щоб фрукт був смачним, його потрібно вміти вибирати. Розповідаємо, на що варто звернути увагу при покупці.

Авокадо має бути пружним: не тверди і не м'яким.

Хвостик повинен легко відділятися від фрукта, а під ним має бути світло-жовтий колір.

Якщо хвостик відірвався сам, а шкірка під ним темного кольору – авокадо буде таким всередині, тому його краще не брати.

Смачні сніданки з авокадо

Тост з яйцями пашот та соусом гуакамоле

Для приготування мексиканського соусу гуакамоле почистьте авокадо, витягніть м'якуш, змішайте її із дрібно нарізаним коріандром, подрібненими помідорами та цибулею. Додайте сіль, перець та сік з половинки лимона. Соус добре перемішайте та намастіть на хліб, підсмажений на пательні до хрусткої скоринки. Яйце відварюємо методом пашот та викладаємо на тост із авокадо, і ваш корисний сніданок готовий.

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Яйця запечені з авокадо



Смачнющі яйця з авокадо / Фото Pixabay

Приготування цього сніданку займе у вас 15 хвилин. Розріжте авокадо навпіл і дістаньте кісточку. У половинки збиваємо по 1 яйцю. Можете також додати шматочки шинки чи лосося, сіль та перець. Страву помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.

Омлет з руколою та авокадо



Оригінальний та смачний рецепт омлету / Фото Health

Збийте яйця з молоком і вилийте на розігріту пательню з олією. Смажимо до золотистого кольору. У посудину наріжте листя руколи, додайте пластинки авокадо, сіль та перець. Заправляємо суміш лимонним соком та олією і добре перемішуємо. На половинку омлету викладаємо салат з авокадо і накриваємо зверху іншою частиною.

Вівсянка з авокадо



Додайте до вівсянки авокадо і смакуйте / Фото Posta

Цей сніданок готується дуже швидко, і результат вам точно сподобається. Залийте вівсяні пластівці окропом, додайте сіль, перець і почекайте, щоб вони приготувались. Перед подачею посипаємо кашу тертим пармезаном і додаємо нарізане авокадо.

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Салат з куркою та авокадо



Цей корисний та швидкий перекус вам точно сподобається / Фото Healthyeating

Легкий літній салат з куркою та авокадо точно буде вам до вподоби. Наріжте куряче філе більшими шматочками, натріть спеціями та обсмажте на пательні. Після приготування подрібніть м'ясо. Почистьте авокадо та наріжте його скибочками, додайте 1 – 2 жменьки салатного міксу і половинки помідорів чері. Солимо, перчимо, заправляємо лимонним соком, олією і смакуємо.

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