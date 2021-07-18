Правильний підхід до вибору товарів допоможе заощадити гроші та вберегти здоров'я. Ідеї 24 діляться списком продуктів, які не варто купувати.
Рекомендуємо Від алхіміків до нашого часу: історія горілки та особливості її виготовлення
Продукти, від яких варто відмовитись
Ароматизовані йогурти
Ароматизовані йогурти лише нашкодять вашому здоров'ю / Фото Zoo
Як правило, цей продукт є зацукреною версією здорового йогурту. Саме тому дуже важливо уважно вивчати склад, аби бути впевненим, що білка у ньому більше, ніж цукру.
Нарізані ковбаса чи сир
Такий варіант може зекономити ваш час та буде зручним на пікніку, але пам'ятайте: у нарізаних сирах та ковбасі чимало натрію – до 30% від рекомендованої добової норми. Також є багато жирів та зовсім немає клітковини.
Готові салати
Салат з магазину – не найкращий варіант для здорового перекусу / Фото Menafn
Здається, що це хороший перекус, але нерідко він може бути небезпечним для вас. У готові салати додають соуси, які містять натрій, цукор і трансжири. Проте тут не так важливий його склад, як кількість. Рекомендується, щоб заправки було не більше однієї столової ложки на порцію.
Готові коктейлі
Ніхто не говорить, що коктейлі – це добре. Але якщо ви все ж вирішили придбати їх у готовій версії в магазині, то знайте – це справжні "цукрові бомби".
Цукерки
Солодощі шкідливі для здоров'я / Фото Pinterest
Ласувати солодощами завжди не дуже здорово, особливо у великих порціях. Вихід зі ситуації простий і складний водночас – обходьте стороною прилавки з цукерками. Це допоможе вам зекономити гроші та вбереже ваше здоров'я.
Кава або чай у пляшках
Чай та каву краще готувати вдома / Фото Pinterest
У таких пляшках міститься чимало цукру – приблизно, як у солодкій газованій воді. Якщо все ж хочете втамувати спрагу саме цими напоями, уважно читайте їхній склад і обирайте ті, у яких майже немає цукру. Найкраще ж – приготувати чай чи каву вдома, охолодити та взяти зі собою.
Знежирені продукти
У знежирених йогурті, маслі, сирі чи інших продуктах міститься більше цукру, ніж в аналогах із нормальною жирністю. Причина проста – все заради підсилення смаку.
Цікаво знати Так заморожувати ягоди не можна: 7 помилок, що зіпсують ваші заготовки
Продукти з трансжирами
Трансжири у великій кількості збільшують ризик серцево-судинних захворювань. Їх чимало у приправах, маргарині, вершках та інших. Під час купівлі продуктів радимо звертати особливу увагу на склад і обходити стороною ті продукти, які містять трансжири.