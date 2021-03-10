Вибір подарунка – це складний процес, який вимагає великої затрати часу та сил. Особливо складно обрати подарунок для людини, яка має все або може дозволити собі купити будь-що.

Ми підготували для вас 15 ідей подарунків для жінок, які мають все, що їм хотілося. Ці речі оригінальні та унікальні. Вони точно сподобаються жінкам, які люблять особливі та продумані сюрпризи. Читайте також: Що подарувати людині, яка не випускає ґаджети з рук: 15 оригінальних ідей 1. Набір подушок для медитації Фото yogaworld 2. Багаторазові бамбукові рушники для зняття макіяжу Фото realsimple 3. Оригінальний набір сукулентів, який підійде до будь-якого сучасного інтер'єру Фото olartstudio 4. Бетонний мінікамін Фото realsimple 5. Вишуканий подарунковий набір для прийняття ванни Фото amazon 6. Ювелірні прикраси з гравіюванням або написами з ініціалами Фото facebook 7. Цікаві головоломки або ігри Фото realsimple 8. Квитки на виступ улюбленого музичного виконавця або в кіно / театр Фото bodo 9. Набір елітних сортів кави або чаю Фото gentea 10. "Емоційні" подарунки Фото style-gift Цікаво: Емоції в подарунок: який сертифікат подарувати рідним 11. Годинник або інші аксесуари з гравіюванням Фото vikna 12. Якісні засоби або пристрої для догляду за волоссям Фото e-frolova 13. Вишуканий гравійований посуд Фото shopee 14. Пристрій для очищення ювелірних прикрас Фото matajer24 15. Органайзер для зберігання косметики Фото shopee