Что подарить женщине, у которой все есть: 15 оригинальных идей
Выбор подарка – это сложный процесс, который требует большой затраты времени и сил. Особенно сложно выбрать подарок для человека, у которого все есть или который может позволить себе купить что угодно.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас 15 идей подарков для женщин, которые имеют все, что им хотелось. Эти вещи оригинальные и уникальные. Они точно понравятся женщинам, которые любят особые и продуманные сюрпризы.
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1. Набор подушек для медитации
Фото yogaworld
2. Многоразовые бамбуковые полотенца для снятия макияжа
Фото realsimple
3. Оригинальный набор суккулентов, который подойдет к любому современному интерьеру
Фото olartstudio
4. Бетонный миникамин
Фото realsimple
5. Изысканный подарочный набор для принятия ванны
Фото amazon
6. Ювелирные украшения с гравировкой или надписями с инициалами
Фото facebook
7. Интересные головоломки или игры
Фото realsimple
8. Билеты на выступление любимого музыкального исполнителя или в кино / театр
Фото bodo
9. Набор элитных сортов кофе или чая
Фото gentea
10. "Эмоциональные" подарки
Фото style-gift
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11. Часы или другие аксессуары с гравировкой
Фото vikna
12. Качественные средства или устройства для ухода за волосами
Фото e-frolova
13. Изысканная гравированная посуда
Фото shopee
14. Устройство для очистки ювелирных украшений
Фото matajer24
15. Органайзер для хранения косметики
Фото shopee
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