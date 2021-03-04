Що подарувати тим, хто ніколи не випускає з рук різні ґаджети: 15 оригінальних ідей
У вашому оточенні точно є люди, які не випускають з рук різні ґаджети. Незалежно від статі чи віку рано чи пізно таким людям доводиться дарувати подарунки. Найпростіший спосіб – придбати новий ґаджет, який може зовсім не сподобатися отримувачу.
Джерело:24 канал
Саме тому ми підготували добірку оригінальних подарунків для жінок та чоловіків, які не уявляють свого життя без смартфонів, ноутбуків, планшетів тощо. Ці подарунки оригінальні, але практичні, тому ви точно знайдете щось для своїх близьких.
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1. Оригінальна Bluetooth-колонка для прослуховування різних аудіо
Фото buzzfeed
2. Пристрій для чищення ґаджетів від бактерій
Фото popsugar
3. Безпровідні Bluetooth-навушники в оригінальному чохлі
Фото ilounge
4. Багатофункціональна гнучка підставка для планшетів
Фото amazon
5. Бездротовий зарядний пристрій
Фото itechua
6. Пристрій для витирання екранів
Фото amazon
7. Фітнес-браслет або смартгодинник
Фото rivne1
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8. Пов'язка для сну із вмонтованою музичною колонкою
Фото buzzfeed
9. Грілка-павербанк
Фото hi-tech
10. Кінопроєктор з Wi-Fi-зв'язком
Фото gistwheel
11. Водонепроникна музична колонка
Фото amazon
12. Винний аератор, завдяки якому напій зберігатиме бажану температуру
Фото amazon
13. Зарядний пристрій для декількох ґаджетів
Фото amazon
14. Бездротовий пристрій, який показує прогноз погоди
Фото stay-notified
15. USB-мікрофон для тих, хто любить співати
Фото amazon
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