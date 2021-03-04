У вашому оточенні точно є люди, які не випускають з рук різні ґаджети. Незалежно від статі чи віку рано чи пізно таким людям доводиться дарувати подарунки. Найпростіший спосіб – придбати новий ґаджет, який може зовсім не сподобатися отримувачу.

Саме тому ми підготували добірку оригінальних подарунків для жінок та чоловіків, які не уявляють свого життя без смартфонів, ноутбуків, планшетів тощо. Ці подарунки оригінальні, але практичні, тому ви точно знайдете щось для своїх близьких. Читайте також: Що подарувати керівнику: 15 оригінальних ідей з фото 1. Оригінальна Bluetooth-колонка для прослуховування різних аудіо Фото buzzfeed 2. Пристрій для чищення ґаджетів від бактерій Фото popsugar 3. Безпровідні Bluetooth-навушники в оригінальному чохлі Фото ilounge 4. Багатофункціональна гнучка підставка для планшетів Фото amazon 5. Бездротовий зарядний пристрій Фото itechua 6. Пристрій для витирання екранів Фото amazon 7. Фітнес-браслет або смартгодинник Фото rivne1 Цікаво: Що подарувати байкеру: 15 ідей з фото 8. Пов'язка для сну із вмонтованою музичною колонкою Фото buzzfeed 9. Грілка-павербанк Фото hi-tech 10. Кінопроєктор з Wi-Fi-зв'язком Фото gistwheel 11. Водонепроникна музична колонка Фото amazon 12. Винний аератор, завдяки якому напій зберігатиме бажану температуру Фото amazon 13. Зарядний пристрій для декількох ґаджетів Фото amazon 14. Бездротовий пристрій, який показує прогноз погоди Фото stay-notified 15. USB-мікрофон для тих, хто любить співати Фото amazon