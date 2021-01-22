У кожного з нас вибір подарунку займає чимало часу. Ми обираємо не лише практичний, а й привабливий та стильний товар, який може сподобатися нашим рідним. Проте досить часто такі подарунки просто припадають пилом чи відправляються в смітник. Для того, щоб наші рідні по-справжньому зраділи, потрібно купувати їм "емоційні" подарунки. Зокрема, радимо обирати оригінальні сертифікати.

Ідеї 24 підготували для вас найбільш популярні варіанти подарункових сертифікатів, серед яких ви точно оберете щось для своїх рідних та близьких.

Читайте також: 7 способів зрозуміти, що ви обрали невдалий подарунок

Що подарувати тим, хто любить готувати

Якщо ви хочете придбати сертифікат для кулінара, можете звернути увагу на такі варіанти:

1. Сертифікат на певні набори продуктів для приготування відповідних страв

2. Кулінарний майстер-клас

3. Сертифікат на курс по нарізанню продуктів

4. Шоколадний майстер-клас

Фото royal-present

5. М'ясний майстер-клас

6. Майстер-клас приготування капкейків та макаронів

7. Індивідуальні майстер-класи у топових кулінарів країни

8. Майстер-клас приготування суші

Фото lifestyle

9. Майстер-клас бариста

10. Кондитерський майстер-клас

11. Веганський кондитерський майстер-клас

12. Майстер-клас випікання хліба

Фото bodo

13. Сертифікат на навчання у школі кулінарії

Сертифікати в подарунок для культурного розвитку:

14. Екскурсія до Чорнобиля

15. Екскурсія в підземелля Києва

16. Екскурсія "Містика Києва"

17. Квитки в кіно/театр

Фото womo

18. Тур до затопленої церкви та дніпровських круч

19. Екскурсія підземеллями Зеленого театру

20. Екскурсія по Львову

21. Сертифікат на запис синглу в студії

Фото donum

22. Майстер-клас з гончарства

23. Акриловий майстер-клас

24. Майстер-клас з розпису горнятка

Фото artizo

25. Майстер-клас з олійного живопису

26. Майстер-клас з живопису аквареллю

27. Майстер-клас пісочної анімації

Фото lihtaryk

28. Майстер-клас з розпису джинсової куртки

29. Уроки гри на музичних інструментах

30. Майстер-клас з виготовлення виробів зі шкіри

Фото pinterest

31. Екскурсія до "Мамаєвої Слободи"

32. Екскурсія до Межигір'я

Для любителів різних напоїв:

33. Сертифікат на дегустацію вин

34. Екскурсія у броварню

35. Сиро-винний тур Закарпаттям

36. Майстер-клас сабражу

Фото hranim-vino

Для тих, хто любить тварин:

37. Фотосесія з лисицею

38. Екскурсія на равликову ферму

39. Екскурсія до Дому Хаскі

Фото bodo

40. Екскурсія на стайню

41. Екскурсія на страусову ферму

42. Фотосесія домашніх улюбленців

Сертифікати для тих, хто любить адреналін:

43. Стрибок із парашутом

44. Сертифікат в авіасимулятор Boeing-737

45. Політ на літаку над містом

Фото tvoeshop

46. Уроки екстремального водіння

47. Роуп-джампінг

48. Банджі-джампінг

Цікаво: Що подарувати тим, хто часто нервує: 10 ідей з фото

49. Політ на пароплані

50. Прогулянка на квадроциклах

51. Картинг

Фото avto.informator

52. Політ на флайборді

53. Політ в аеротрубі

Сертифікати для релаксу:

54. SPA по-турецьки

55. SPA Шоколад

56. SPA догляд для тіла з мінералами

57. Аромамасаж

Фото loop

58. Фруктове SPA

59. Флоат-капсула

60. Лавандове SPA

61. Стоунтерапія

Фото oplevelsesgaverforalle

62. Гавайський масаж

63. SPA догляд для обличчя

64. Тайський масаж

65. Винне SPA

Сертифікати на фотосесії:

66. Сімейна фотосесія

67. Етнофотосесія в українських костюмах

68. Фотосесія Love Story

Фото lightfield

69. Фотосесія для вагітних

70. Фотосесія у стилі ню

71. Неонова фотосесія

Фото bodo