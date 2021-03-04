У день 8 Березня заведено робити жінкам подарунки. Якщо не знаєте, який сюрприз обрати цьогріч для мами, бабусі, коханої, подруги чи колеги, – скористайтесь нашим універсальним подарунковим гідом.

У нашому гіді – лише те, що справді порадує представницю прекрасної статі в будь-якому віці та статусі. Правильно оберете подарунок до 8 Березня – піднімете настрій дорогій вам жінці й заслужите "індульгенцію" за допущені щодо неї похибки (у кого їх немає?). Читайте також: Емоції в подарунок: який сертифікат подарувати рідним Класичні подарунки на 8 Березня: 1. Квіти. 2. Ювелірну прикрасу. 3. Набір солодощів. 4. Плед із підігрівом. Фото budivnik 5. Парфуми. 6. Сумка чи клатч. 7. Бананка чи рюкзак. 8. Ремінь чи пояс. Фото href 9. Годинник. 10. Косметика. 11. Фотосесія. 12. Набір кави. Фото winetime 13. Сертифікат на масаж. 14. Шарф або хустина. 15. Гаманець. 16. Оригінальний стильний посуд. 17. Зволожувач повітря. Фото electrokwt 18. Аксесуари для волосся. 19. Оригінальний блокнот. 20. Набір для приготування фондю. 21. Ароматичні чи декоративні свічки. 22. Квіти в колбі. Фото newsler 23. Термочашка чи термопляшка. 24. Спортивний інвентар. 25. Квитки на концерт улюбленого музичного виконавця. 26. Картина для малювання по цифрах. Фото officemag 27. Органайзер для прикрас. 28. Запрошення на майстер-клас. 29. Чашка з USB-підігрівом. 30. Портативний принтер для смартфона. Фото trashbox Корисні подарунки: 31. Оригінальні декоративні подушки. 32. Стильний халат. 33. Елементи декору. 34. Ключниця. 35. Ваза для квітів. Фото simplehomestore 36. Піжама. 37. Кухонний інвентар. 38. Набір чашок. 39. Набір рушників (із вишитими ініціалами). 40. Набір для приготування суші. 41. Парасолька. 42. Оригінальні домашні капці. Фото goldapple 43. Аромалампа. 44. Унікальні шкарпетки. 45. Брелок із bluetooth-трекером. 46. Гідромасажна ванночка для ніг. 47. Келихи. 48. Якісна постільна білизна 49. Сумка-шопер чи авоська. Фото tk 50. Кавоварка. 51. Домашній шейкер для приготування напоїв. 52. Кухонні прилади. Цікаво: Що подарувати керівникові: 15 оригінальних ідей з фото Ґаджети в подарунок на 8 Березня: 53. Безпровідні bluetooth-навушники. 54. Електронна книжка. 55. "Розумний" годинник. 56. Водонепроникна музична колонка. 57. Фітнес-браслет. Фото iguides "Емоційні" подарунки на 8 Березня: 58. Квитки в романтичну подорож. 59. Сертифікат на кілька сеансів масажу. 60. Сертифікат у до спа-салону. 61. Дегустація вина. 62. Фотосесія. Фото aperepelitsa 63. Політ в аеротрубі. 64. Кулінарний майстер-клас. 65. Індивідуальний майстер-клас від топового кулінара країни. 66. Квитки до кіно чи театру. Фото depositphotos 67. Сертифікат на запис синглу в студії. 68. Майстер-клас із гончарства. 69. Майстер-клас із пісочної анімації. 70. Екскурсія до Дому хаскі. Фото bodo 71. Політ на літаку над містом. 72. Аромамасаж. Подарунки для догляду за собою: 73. Косметика ручної роботи. 74. Кишенькове дзеркало з оригінальним дизайном або гравіруванням. 75. Аксесуари для волосся. 76. Мило ручної роботи. 77. Пристрої для догляду за волоссям. Фото ideas-center 78. Манікюрний набір. 79. Набір пензликів для макіяжу. 80. Декоративна косметика. 81. Стильна косметичка. Що подарувати колезі на 8 Березня: 82. Флораріум. 83. "Вічний" календар. 84. Гамак для ніг. 85. Чашка з підігрівом. 86. Оригінальний органайзер. 87. Набір солодощів. Фото tortik 88. Елітний алкоголь. 89. Підставка під мобільний телефон. 90. Набір для творчості. 91. Ювелірна флешка з гравіруванням. 92. Ручка з гравіруванням. 93. Компактна візитниця. Романтичні подарунки на 8 Березня: 94. Романтична вечеря. 95. Серенада під вікном. 96. Чекова книжка побажань. 97. Душевне відеопривітання. 98. Вечеря в оранжереї. 99. Печиво з побажаннями. 100. Парне тату. 101. Похід на концерт улюбленого виконавця.