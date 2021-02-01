Що подарувати керівнику: 15 оригінальних ідей з фото
Під час вибору подарунка для керівника потрібно зважати на декілька нюансів. Насамперед відштовхуйтеся від вподобань начальника, його смаків, статусу і ставлення до підлеглих. Обдумавши основні моменти, ви з легкістю оберете гідний подарунок.
Джерело: 24 канал
Якщо ви не маєте уявлення, чим здивувати свого керівника, – скористайтеся добіркою, яку ми для вас підготували.
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1. Левітаційна оригінальна лампа
Фото funfrom
2. Глобус-бар
Фото alegria
3. Набір елітного чаю в пробірках
Фото formapodarka
4. Дерев'яний PowerBank
Фото cnpowerbanks
5. Набір сомельє
Фото saturnposuda
6. Стильний органайзер на стіл
Фото businessman
7. Оригінальні склянки для віскі
Фото giftdev
8. Годинник з дерев'яним корпусом
Фото pinterest
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9. Набір м'ясних делікатесів
Фото funfrom
10. Якісна шкіряна сумка
Фото brialdi
11. Стильний ремінь
Фото femina-maskulina
12. Вишуканий блокнот-портмоне
Фото bag24
13. Вінтажний набір для чищення взуття
Фото bit
14. Стильні ручки з гравіюванням у подарунковій коробці
Фото darunok
15. Елітний алкоголь
Фото metro
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