Під час вибору подарунка для керівника потрібно зважати на декілька нюансів. Насамперед відштовхуйтеся від вподобань начальника, його смаків, статусу і ставлення до підлеглих. Обдумавши основні моменти, ви з легкістю оберете гідний подарунок.

Джерело: 24 канал Якщо ви не маєте уявлення, чим здивувати свого керівника, – скористайтеся добіркою, яку ми для вас підготували. Читайте також: 5 ознак того, що ваш керівник вас цінує, навіть якщо приховує це 1. Левітаційна оригінальна лампа Фото funfrom 2. Глобус-бар Фото alegria 3. Набір елітного чаю в пробірках Фото formapodarka 4. Дерев'яний PowerBank Фото cnpowerbanks 5. Набір сомельє Фото saturnposuda 6. Стильний органайзер на стіл Фото businessman 7. Оригінальні склянки для віскі Фото giftdev 8. Годинник з дерев'яним корпусом Фото pinterest Цікаво: Що подарувати тим, хто любить пиво: 20 ідей з фото 9. Набір м'ясних делікатесів Фото funfrom 10. Якісна шкіряна сумка Фото brialdi 11. Стильний ремінь Фото femina-maskulina 12. Вишуканий блокнот-портмоне Фото bag24 13. Вінтажний набір для чищення взуття Фото bit 14. Стильні ручки з гравіюванням у подарунковій коробці Фото darunok 15. Елітний алкоголь Фото metro