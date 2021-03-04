В день 8 Марта принято преподносить женщинам подарки. Если вы еще не знаете, какой сюрприз выбрать в этом году для мамы, бабушки, возлюбленной, подруги или коллеги, – воспользуйтесь нашим универсальным подарочным гидом.

В нашем гиде – только то, что действительно порадует представительницу прекрасного пола в любом возрасте и статусе. Угадаете с подарком на 8 Марта – поднимете настроение дорогой вам женщине и заслужите "индульгенцию" за допущенные в отношении нее оплошности (у кого их нет?). Читайте также: Эмоции в подарок: какой сертификат подарить родным Классические подарки на 8 Марта: 1. Цветы. 2. Ювелирное украшение. 3. Набор сладостей. 4. Плед с подогревом. Фото budivnik 5. Духи. 6. Сумка или клатч. 7. Бананка или рюкзак. 8. Ремень или пояс. Фото href 9. Часы. 10. Косметика. 11. Фотосессия. 12. Набор кофе. Фото winetime 13. Сертификат на массаж. 14. Шарф или платок. 15. Кошелек. 16. Оригинальная стильная посуда. 17. Увлажнитель воздуха. Фото electrokwt 18. Аксессуары для волос. 19. Оригинальный блокнот. 20. Набор для приготовления фондю. 21. Ароматические или декоративные свечи. 22. Цветы в колбе. Фото newsler 23. Термокружка или термобутылка. 24. Спортивный инвентарь. 25. Билеты на концерт любимого музыкального исполнителя. 26. Картина для рисования по цифрам. Фото officemag 27. Органайзер для украшений. 28. Приглашение на мастер-класс. 29. Чашка с USB-подогревом. 30. Портативный принтер для смартфона. Фото trashbox Полезные подарки: 31. Оригинальные декоративные подушки. 32. Стильный халат. 33. Элементы декора. 34. Ключница. 35. Ваза для цветов. Фото simplehomestore 36. Пижама. 37. Кухонный инвентарь. 38. Набор чашек. 39. Набор полотенец (с вышитыми инициалами). 40. Набор для приготовления суши. 41. Зонт. 42. Оригинальные домашние тапочки. Фото goldapple 43. Аромалампа. 44. Уникальные носки. 45. Брелок с bluetooth-трекером. 46. ​​Гидромассажная ванночка для ног. 47. Бокалы. 48. Качественное постельное белье. 49. Сумка-шоппер или авоська. Фото tk 50. Кофеварка. 51. Домашний шейкер для приготовления напитков. 52. Кухонные приборы. Интересно: Что подарить руководителю: 15 оригинальных идей с фото Гаджеты в подарок на 8 Марта: 53. Беспроводные bluetooth-наушники. 54. Электронная книга. 55. "Умные" часы. 56. Водонепроницаемая музыкальная колонка. 57. Фитнес-браслет. Фото iguides "Эмоциональные" подарки на 8 Марта: 58. Романтическое путешествие. 59. Сертификат на несколько сеансов массажа. 60. Сертификат в спа-салон. 61. Дегустация вина. 62. Фотосессия. Фото aperepelitsa 63. Полет в аэротрубе. 64. Кулинарный мастер-класс. 65. Индивидуальный мастер-класс от топового кулинара страны. 66. Билеты в кино или театр. Фото depositphotos 67. Сертификат на запись сингла в студии. 68. Мастер-класс по гончарству. 69. Мастер-класс песочной анимации. 70. Экскурсия в Дом хаски. Фото bodo 71. Полет на самолете над городом. 72. Аромамассаж. Подарки для ухода за собой: 73. Косметика ручной работы. 74. Карманное зеркало с оригинальным дизайном или гравировкой. 75. Аксессуары для волос. 76. Мыло ручной работы. 77. Устройства для ухода за волосами. Фото ideas-center 78. Маникюрный набор. 79. Набор кистей для макияжа. 80. Декоративная косметика. 81. Стильная косметичка. Что подарить коллеге на 8 Марта 82. Флорариум. 83. "Вечный" календарь. 84. Гамак для ног. 85. Чашка с подогревом. 86. Оригинальный органайзер. 87. Набор сладостей. Фото tortik 88. Элитный алкоголь. 89. Подставка под мобильный телефон. 90. Набор для творчества. 91. Ювелирная флешка с гравировкой. 92. Ручка с гравировкой. 93. Компактная визитница. Романтические подарки на 8 Марта: 94. Романтический ужин. 95. Серенада под окном. 96. Чековая книжка желаний. 97. Душевное видеопоздравление. 98. Ужин в оранжерее. 99. Печенье с пожеланиями. 100. Парное тату. 101. Поход на концерт любимого исполнителя.