Уже зовсім скоро ми проводжатимемо 2020 рік з усіма його сюрпризами. Багато хто вже спланував новорічну ніч або ж навіть склав меню та закупив ігристе для святкового відкорковування. Утім із подарунками в більшості виникають труднощі: потрібно нікого не забути, знайти час на шопінг у напруженому передноворічному графіку, а головне – назбирати ідей для того, щоб дійсно потішити рідних і близьких.

Що ж, ми з радістю візьмемо на себе роль натхненників. Ловіть чудові 6 ідей для разючих подарунків.

Читайте також: Як оригінально подарувати мандарини: 10 незвичайних ідей

Сертифікати на навчання

У специфічному 2020-му всі ми оцінили, як це круто – формувати нові навички. Хтось отримав нову спеціалізацію, хтось нарешті розібрався в SMM, хтось опанував гітару або спромігся все ж таки вивчити іноземну мову. Нові знання – те, що робить наше життя яскравішим. А саме цього ми хочемо для своїх близьких, чи не так?

Тепер, коли життя поступово повертається у звичне нам русло, ми знову відкладаємо навчання на потім, втрачаючи шанс закрити свої освітні гештальти. Утім, якщо хтось подарує нам сертифікат з обмеженим строком дії, який вимагатиме від нас лише прийти за певною адресою (або натиснути кнопку комп'ютера), мотивація освоювати нові знання буде набагато вищою. Можливо, хтось із ваших друзів чи рідних давно мріє про курс із маркетингу чи бажає, наприклад, навчитися шити. Тож не втрачайте нагоди їх потішити.

Фото justcoolidea

Лайфхак: навіть якщо продавець сертифіката нічого не каже про знижки, цілком можливо, що якийсь сейл таки планується. Не соромтеся запитати.

Смартфон

Купувати смартфон напередодні Нового року найвигідніше. Продавці не скупляться на знижки, тож бажані моделі можна придбати за святковими цінами. А отже, подарувати близьким неймовірні емоції.

Наприклад, провідний світовий виробник розумних гаджетів ОРРО до новорічних свят оголосив знижки на найпопулярніші моделі. Серед них бестселер А серії ОРРО А53. Він може похвалитися IPS-дисплеєм, який підтримує частоту оновлення зображення 90 Гц і частоту дискретизації сенсорного екрана до 120 Гц, що гарантує плавну роботу.

Ще одна сильна сторона ОРРО А53 – потужний акумулятор на 5000 мАг. Завдяки режиму Super Power Saving Mode ("Суперенергозбережний режим") і швидкій зарядці на 18 Вт цей смартфон перетворюється на незамінного помічника, який неодмінно буде поряд, щоб задовольняти всі ваші потреби. ОРРО А53 можна придбати за святковою ціною 4444 грн.

Для тих, кому завжди мало місця в сховищі, є старша модель ОРРО А53 із 128 Гб вбудованої пам'яті. Цей гаджет також можна придбати за акційною ціною – лише за 4999 грн. Але поспішайте: пропозиція діятиме лише до 27 грудня.

Фото OPPO

Не менше зрадіють близькі й моделі OPPO A52. Популярний смартфон – ідеальний супутник у повсякденному житті, який дозволяє спілкуватися, фотографувати, знімати відео, слухати музику й грати в ігри цілий день завдяки потужному акумулятору ємністю 5000 мАг. А ще дивує крутими знімками, які забезпечує 3D-квадкамера. Вартість OPPO A52 становить 4999 грн.

Фото OPPO

Поціновувачам преміальної якості ОРРО приготували знижки на нову Reno4 серію, представлену смартфонами Reno4 Pro та Reno4 Lite. Якщо шукаєте для подарунка гаджет зі стильним дизайном і відмінним користувацьким інтерфейсом, Reno4 Pro – ідеальна знахідка. Ця модель з 90 Гц дисплеєм потішить ваші зорові та тактильні відчуття. А широко відома технологія швидкої зарядки SuperVOOC 2.0 потужністю 65 Вт змусить вас здивуватися тому, наскільки зручним і швидким може бути процес заряджання телефона.

Фото OPPO

Reno4 Lite приголомшить функціями камери. Гаджет може похвалитися подвійною фронтальною камерою з додатковим ефектом боке для створення захопливих селфі. А завдяки 6 портретним АІ-камерам ви зніматимете як професіонал. Не лише з AI Super Clear Portrait, AI Super Night Portrait, які уловлюють найдрібніші деталі з поліпшеною чіткістю, але й з AI Portrait Color, AI Night Flare Portrait, які дають змогу створювати стильні футуристичні знімки навіть за слабкого освітлення.

Лайфхак: купуйте смартфони виключно в сертифікованих продавців. Так ви збережете всі гарантії та можливість обміняти подарунок за потреби.

Цікаво: Як економити на покупці подарунків: 8 практичних порад

Настільні ігри

Спробувати себе в бізнесі за партією в "Монополію" або ж добряче пофантазувати, розглядаючи картинки з Dixit разом із друзями, – ідеальний план для затишного зимового вечора. І не лише зимового: гейміфікувати свої зустрічі з близькими актуально в будь-яку пору року. Виробники пропонують безліч різноманітних настільних ігор для різного віку та на будь-яку кількість гравців. Подаруйте рідним чи друзям настільну гру та започаткуйте спільну колекцію розваг для веселих посиденьок. І досить стереотипів: ігри – це не лише для дітей!

Фото business71

Лайфхак: обов'язково звертайте увагу на те, скільки в середньому триває гра. Занадто довгі ігри сподобаються лише справжнім поціновувачам.

Бездротові навушники

Дроти навушників, які вічно заплутуються, перетворилися на мем про прикру дрібничку, що може засмутити кого завгодно. Меми про бездротові навушники теж існують, але вони скоріше про людей, які випередили свій час.

Величезний плюс бездротових навушників – свобода, яку вони дарують. Можна ліпити пиріжки й розмовляти з мамою, слухати лекцію та водночас займатися спортом. А при спілкуванні телефоном бездротові навушники ще мінімізують контакт рук з обличчям, що так важливо в наш час. Ви просто забудете про навушники, щойно розташуєте їх у вухах.

Якщо хочете потішити друзів чи близьких бездротовими навушниками, зверніть увагу на пропозиції ОРРО.

Українським користувачам бренд пропонує три моделі TWS навушників: витривалі та потужні ОРРО Enco W11 за святковою ціною 999 грн, стильні та елегантні ОРРО Enco W31 за 1799 грн й інноваційні та круті ОРРО Enco W51 за 2499 грн.

Фото навушників OPPO

Лайфхак: вибирайте навушники з одночасною передачею звуку – це гарантує відсутність будь-яких затримок у відтворенні музики й аудіо.

Посуд

Відома мудрість "Їжте й пийте з красивого посуду" (у перекладі з метафоричного – не відкладайте життя на потім) має стати натхненням на весь наступний рік. Більшість людей не схильна купувати красивий посуд для повсякденного життя, але якщо хтось подарує – залюбки замінить тарілки з потрісканими малюнками та відбитими краями. Утім не варто дарувати занадто дорогий і нарядний посуд, адже він так само ризикує опинитися на верхніх полицях антресолей. Шукайте золоту середину.

Фото podarkionline

Сковорідка чи каструля – це теж посуд. Проте дарувати його вважається натяком на те, що людині варто більше часу проводити на кухні. Але, якщо ви знаєте, що близька людина зрадіє такому подарунку, вибирайте красиві каструлі та сковорідки – наприклад, модного кольору.

Лайфхак: враховуйте, скільки осіб у родині, якій купуєте подарунок. Наприклад, якщо йдеться про тарілки та столове приладдя, користуйтеся формулою: кількість членів родини + максимальна кількість гостей, які можуть завітати.

Сертифікат на масаж чи в SPA

Після виснажливого й стресового 2020-го нам всім потрібне заспокійливе в тій чи іншій формі або ж цілющий ретрит. І поки через зовнішні обставини нам усе ще важко планувати мандрівки, а погода на вулиці не сприяє прогулянкам, масаж чи похід у SPA може стати чудовою альтернативою. Не варто зупинятися на популярному тайському масажі (для багатьох це взагалі катування) чи на класичній фінській сауні. Розгляньте варіант стоунтерапії, шоколадного масажу чи фруктового SPA.

Фото maharaja

Лайфхак: віддайте перевагу сертифікатам на двох осіб – людині, яка приймає подарунок, не буде сумно йти на процедури. А якщо в супутники виберуть вас, зможете спланувати спільний похід, поки діє сертифікат.

Бажаємо святкового настрою та здійснення мрій вам і вашим близьким!