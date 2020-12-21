Уже совсем скоро мы будем провожать 2020 со всеми его сюрпризами. Многие уже спланировали новогоднюю ночь или даже составили меню и закупили игристое для праздничного открывания. Но с подарками зачастую возникают трудности: нужно никого не забыть, найти время на шопинг в напряженном предновогоднем графике, а главное – собрать идеи для того, чтобы действительно порадовать родных и близких.

Что ж, мы с радостью возьмем на себя роль вдохновителей. Ловите прекрасные 6 идей для поразительных подарков.

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Сертификаты на обучение

В специфическом 2020-м все мы оценили, как это круто – формировать новые навыки. Кто-то получил новую специализацию, кто-то наконец разобрался в SMM, кто-то овладел гитарой или смог все же изучить иностранный язык. Новые знания – то, что делает нашу жизнь ярче. А именно этого мы хотим для своих близких, не так ли?

Теперь, когда жизнь постепенно возвращается в привычное нам русло, мы снова откладываем обучение на потом, теряя шанс закрыть свои образовательные гештальты. Впрочем, если кто-то подарит нам сертификат с ограниченным сроком действия, который потребует от нас только прийти по определенному адресу (или нажать кнопку компьютера), мотивация осваивать новые знания будет гораздо выше. Возможно, кто-то из ваших друзей или родных давно мечтает о курсе по маркетингу или желает, например, научиться шить. Поэтому не упускайте случая их порадовать.

Фото justcoolidea

Лайфхак: даже если продавец сертификата ничего не говорит о скидках, вполне возможно, что какой-сейл таки планируется. Не стесняйтесь спросить.

Смартфон

Покупать смартфон накануне Нового года выгоднее. Продавцы не скупятся на скидки, поэтому желаемые модели можно приобрести по праздничным ценам. А значит, подарить близким невероятные эмоции.

Например, ведущий мировой производитель умных гаджетов ОРРО к новогодним праздникам объявил скидки на самые популярные модели. Среди них бестселлер А серии ОРРО А53. Он может похвастаться IPS-дисплеем, который поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц, что гарантирует плавную работу.

Еще одна сильная сторона ОРРО А53 – мощный аккумулятор на 5000 мАч. Благодаря режиму Super Power Saving Mode ("Суперэнергосберегающий режим") и быстрой зарядке на 18 Вт этот смартфон превращается в незаменимого помощника, который непременно будет рядом, чтобы удовлетворять все ваши потребности. ОРРО А53 можно приобрести по праздничной цене 4444 грн.

Для тех, кому всегда мало места в хранилище, есть старшая модель ОРРО А53 с 128 Гб встроенной памяти. Этот гаджет можно приобрести по акционной цене – всего за 4999 грн. Но спешите: предложение будет действовать только до 27 декабря.

Фото OPPO

Не менее обрадуются близкие и модели OPPO A52. Популярный смартфон – идеальный спутник в повседневной жизни, который позволяет общаться, фотографировать, снимать видео, слушать музыку и играть в игры целый день благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч. А еще удивляет крутыми снимками, которые обеспечивает 3D-квадкамера. Стоимость OPPO A52 составляет 4999 грн.

Фото OPPO

Ценителям премиального качества ОРРО приготовили скидки на новую Reno4 серию, представленную смартфонами Reno4 Pro и Reno4 Lite. Если ищете для подарка гаджет со стильным дизайном и отличным пользовательским интерфейсом, Reno4 Pro – идеальная находка. Эта модель с 90 Гц дисплеем порадует ваши зрительные и тактильные ощущения. А широко известная технология быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт заставит вас удивиться тому, насколько удобным и быстрым может быть процесс зарядки телефона.

Фото OPPO

Reno4 Lite ошеломит функциями камеры. Гаджет может похвастаться двойной фронтальной камерой с дополнительным эффектом боке для создания увлекательных селфи. А благодаря 6 портретным АI-камерам вы будете снимать как профессионал. Не только с AI Super Clear Portrait, AI Super Night Portrait, которые улавливают мельчайшие детали с улучшенной четкостью, но и с AI Portrait Color, AI Night Flare Portrait, которые позволяют создавать стильные футуристические снимки даже при слабом освещении.

Лайфхак: покупайте смартфоны исключительно в сертифицированных продавцов. Так вы сохраните все гарантии и возможность обменять подарок при необходимости.

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Настольные игры

Попробовать себя в бизнесе за партией в "Монополию" или хорошо пофантазировать, рассматривая картинки с Dixit вместе с друзьями – идеальный план для уютного зимнего вечера. И не только зимнего: геймифицировать свои встречи с близкими актуально в любое время года. Производители предлагают множество разнообразных настольных игр для всех возрастов и на любое количество игроков. Подарите родным или друзьям настольную игру и начните совместную коллекцию развлечений для веселых посиделок. И довольно стереотипов: игры – это не только для детей!

Фото business71

Лайфхак: обязательно обращайте внимание на то, сколько в среднем длится игра. Слишком длинные игры понравятся только настоящим ценителям.

Наушники беспроводные

Провода наушников, которые вечно запутываются, превратились в мем о досадной мелочи, что может огорчить кого угодно. Мемы о беспроводных наушниках тоже существуют, но они скорее о людях, которые опередили свое время.

Огромный плюс беспроводных наушников – свобода, которую они дарят. Можно лепить пирожки и разговаривать с мамой, слушать лекцию и одновременно заниматься спортом. А при общении по телефону беспроводные наушники еще минимизируют контакт рук с лицом, что так важно в наше время. Вы просто забудете о наушниках, как только расположите их в ушах.

Если хотите порадовать друзей или близких беспроводными наушниками, обратите внимание на предложения ОРРО.

Украинским пользователям бренд предлагает три модели TWS наушников: выносливые и мощные ОРРО Enco W11 по праздничной цене 999 грн, стильные и элегантные ОРРО Enco W31 за 1799 грн и инновационные и крутые ОРРО Enco W51 за 2499 грн.

Фото навушників OPPO

Лайфхак: выбирайте наушники с одновременной передачей звука – это гарантирует отсутствие каких-либо задержек в воспроизведении музыки и аудио.

Посуда

Известная мудрость "Ешьте и пейте из красивой посуды" (в переводе с метафорического – не откладывайте жизнь на потом) должна стать вдохновением на весь следующий год. Большинство людей не склонны покупать красивую посуду для повседневной жизни, но если кто-то подарит – охотно заменит тарелки с потрескавшимися рисунками и отбитыми краями. Впрочем, не стоит дарить слишком дорогую посуду, ведь она так же рискует оказаться на верхних полках антресолей. Ищите золотую середину.

Фото podarkionline

Сковородка или кастрюля – это тоже посуда. Однако дарить ее считается намеком на то, что человеку следует больше времени проводить на кухне. Но, если вы знаете, что близкий человек обрадуется такому подарку, выбирайте красивые кастрюли и сковородки – например, модного цвета.

Лайфхак: учитывайте, сколько человек в семье, которой покупаете подарок. Например, если речь идет о тарелках и столовых приборах, пользуйтесь формулой: количество членов семьи + максимальное количество гостей, которые могут посетить.

Сертификат на массаж или в SPA

После изнурительного и стрессового 2020 году нам всем нужно успокоительное в той или иной форме, или целебный ретрит. И пока через внешние обстоятельства нам все еще трудно планировать путешествия, а погода на улице не способствует прогулкам, массаж или поход в SPA может стать отличной альтернативой. Не стоит останавливаться на популярном тайском массаже (для многих это вообще пытка) или на классической финской сауне. Рассмотрите вариант стоунтерапии, шоколадного массажа или фруктового SPA.

Фото maharaja

Лайфхак: отдайте предпочтение сертификатам на двоих – человеку, который принимает подарок, не будет скучно идти на процедуры. А если в спутники выберут вас, сможете спланировать совместный поход, пока действует сертификат.

Желаем праздничного настроения и исполнения желаний вам и вашим близким!