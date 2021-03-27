Що подарувати тим, кому завжди спекотно: оригінальні ідеї

Джерело:24 канал
Холодні зимові дні позаду, а отже з настанням весни наближається тепло. Імовірно, у вашому оточенні є люди, яким постійно жарко: вони завжди відчиняють вікна, носять легкий одяг навіть у прохолодні дні, часто нарікають на спеку.
Якщо ви хочете обрати для таких людей подарунок, скористайтеся нашою добіркою. Ми пропонуємо ідеальні варіанти як для чоловіків, так і для жінок.
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