Що подарувати тим, кому завжди спекотно: оригінальні ідеї

19:00

Холодні зимові дні позаду, а отже з настанням весни наближається тепло. Імовірно, у вашому оточенні є люди, яким постійно жарко: вони завжди відчиняють вікна, носять легкий одяг навіть у прохолодні дні, часто нарікають на спеку.