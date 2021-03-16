15 подарунків для тих, хто багато часу проводить у ліжку
У кожного з нас є знайомі, які не розуміють активного відпочинку, рідко виходять гуляти, воліють проводити увесь вільний час удома. Сушите голову над тим, що подарувати людині, чиє дозвілля – це здебільшого валяння в ліжку? Вам на поміч – наша добірка.
Джерело:24 канал
Ми підготували список універсальних подарунків, які сподобаються лежням будь-якого віку та статі. Здебільшого це практичні речі, тож рано чи пізно вони стануть отримувачеві у пригоді.
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1. Підставка для ноутбука
Фото stroy-podskazka
2. Спеціальний органайзер для ліжка
Фото buzzfeed
3. Оригінальний нічник із годинником
Фото tnd
4. Безпровідна зарядка для ґаджетів
Фото ichip
5. Милий зволожувач повітря
Фото amazon
6. Набір застібок для фіксації постільної білизни
Фото amazon
7. Столик у ліжко
Фото amazon
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8. Набір сукулентів для приліжкової тумби
Фото amazon
9. Оригінальна музична колонка
Фото convencaobwt
10. Якісна постільна білизна
Фото cpykami
11. Оригінальна піжама
Фото depositphotos
12. Подушки
Фото voldpss
13. Чашка з підігрівом
Фото prostomob
14. Тарілка-органайзер
Фото rozetka
15. Зарядна станція для різних ґаджетів
Фото buzzfeed
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