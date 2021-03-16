У кожного з нас є знайомі, які не розуміють активного відпочинку, рідко виходять гуляти, воліють проводити увесь вільний час удома. Сушите голову над тим, що подарувати людині, чиє дозвілля – це здебільшого валяння в ліжку? Вам на поміч – наша добірка.

Ми підготували список універсальних подарунків, які сподобаються лежням будь-якого віку та статі. Здебільшого це практичні речі, тож рано чи пізно вони стануть отримувачеві у пригоді. Читайте також: Що подарувати жінці, у якої все є: 15 оригінальних ідей 1. Підставка для ноутбука Фото stroy-podskazka 2. Спеціальний органайзер для ліжка Фото buzzfeed 3. Оригінальний нічник із годинником Фото tnd 4. Безпровідна зарядка для ґаджетів Фото ichip 5. Милий зволожувач повітря Фото amazon 6. Набір застібок для фіксації постільної білизни Фото amazon 7. Столик у ліжко Фото amazon Цікаво: Оригінальні подарунки для тих, хто має собаку 8. Набір сукулентів для приліжкової тумби Фото amazon 9. Оригінальна музична колонка Фото convencaobwt 10. Якісна постільна білизна Фото cpykami 11. Оригінальна піжама Фото depositphotos 12. Подушки Фото voldpss 13. Чашка з підігрівом Фото prostomob 14. Тарілка-органайзер Фото rozetka 15. Зарядна станція для різних ґаджетів Фото buzzfeed