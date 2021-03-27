Что подарить тем, кому всегда жарко: оригинальные идеи
Холодные зимние дни позади, а значит с наступлением весны приближается тепло. Вероятно, в вашем окружении есть люди, которым постоянно жарко: они всегда открывают окна, носят легкую одежду даже в прохладные дни, часто жалуются на жару.
Источник:24 канал
Если вы хотите выбрать для людей подарок, воспользуйтесь нашей подборкой. Мы предлагаем идеальные варианты как для мужчин, так и для женщин.
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1. Беспроводной настольный вентилятор
Фото buzzfeed
2. Термобутылка для воды и различных напитков
Фото tauntonleisure
3. Тонизирующий гель-маска для лица
Фото amazon
4. Охлаждающий валик для массажа лица
Фото amazon
5. Миниатюрный вентилятор, который подсоединяется к смартфону
Фото amazon
6. Оригинальная подушка, которая имеет специальный охлаждающий наполнитель
Фото amazon
7. Косметические охладительные маски для лица
Фото buzzfeed
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8. Кружка с ситом для приготовления охлаждающих напитков
Фото amazon
9. Специальные чехлы для автосидений с вентиляцией
Фото convencaobwt
10. Оригинальный кондиционер
Фото remoo
11. Шелковые наволочки
Фото pinterest
12. Вентилятор для кровати
Фото amazon
13. Увлажняющий и охлаждающий бальзам для губ
Фото buzzfeed
14. Оригинальные формочки для льда
Фото href
15. Бутылка для воды
Фото termokruzhki
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