Холодные зимние дни позади, а значит с наступлением весны приближается тепло. Вероятно, в вашем окружении есть люди, которым постоянно жарко: они всегда открывают окна, носят легкую одежду даже в прохладные дни, часто жалуются на жару.

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