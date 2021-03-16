На перший погляд здається, що обрати подарунок для людей, які багато читають, досить легко. Проте любителя книг уже не здивувати класичними закладками чи електронними книгами. Потрібно обирати щось оригінальне, нестандартне та нетрадиційне.

Ми зробили для вас добірку унікальних сюрпризів, які сподобаються усім книголюбам. Тепер вам не доведеться витрачати години на пошуки ідеального подарунка. Читайте також: Що подарувати тим, хто не уявляє свого життя без фітнесу 1. Шкарпетки з попереджувальним написом Фото buzzfeed 2. Зручна подушка для читання в ліжку Фото convencaobwt 3. Оригінальна книжкова полиця Фото amazon 4. Журнал для записів, які стосуються книг, які уже прочитані або заплановані для прочитання Фото amazon 5. Оригінальний фіксатор для сторінок книги Фото amazon 6. Підставка для книг Фото amazon 7. Яскраві наліпки для позначення улюблених цитат чи незрозумілих висловів Фото amazon 8. Чашки з оригінальним принтом Фото pinterest 9. Цифрова закладка для книг Фото buzzfeed 10. Оригінальні обгортки для книг Фото buzzfeed Цікаво: Що подарувати тому, хто фанатіє від "Зоряних війн" 11. Невидимі книжкові полиці Фото design-remont 12. Подушка-підставка для книг Фото buzzfeed 13. Плакат із портретами жінок, які стали головними персонажами світових бестселерів Фото amazon 14. Серветниця у вигляді книг Фото amazon 15. Набір пакетованого чаю з улюбленими цитатами зі світових бестселерів Фото amazon 16. Універсальні тканинні обгортки для книг Фото etsy 17. Акуратні ліхтарики для окулярів, завдяки яким можна читати увечері Фото amazon 18. Оригінальні настільні лампи Фото lifehacker 19. Плед з рукавами Фото dobralama 20. Підставка для книг у ванну Фото ali-yes