Що подарувати тим, хто любить читати: 20 оригінальних ідей
На перший погляд здається, що обрати подарунок для людей, які багато читають, досить легко. Проте любителя книг уже не здивувати класичними закладками чи електронними книгами. Потрібно обирати щось оригінальне, нестандартне та нетрадиційне.
Джерело:Buzzfeed
Ми зробили для вас добірку унікальних сюрпризів, які сподобаються усім книголюбам. Тепер вам не доведеться витрачати години на пошуки ідеального подарунка.
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1. Шкарпетки з попереджувальним написом
Фото buzzfeed
2. Зручна подушка для читання в ліжку
Фото convencaobwt
3. Оригінальна книжкова полиця
Фото amazon
4. Журнал для записів, які стосуються книг, які уже прочитані або заплановані для прочитання
Фото amazon
5. Оригінальний фіксатор для сторінок книги
Фото amazon
6. Підставка для книг
Фото amazon
7. Яскраві наліпки для позначення улюблених цитат чи незрозумілих висловів
Фото amazon
8. Чашки з оригінальним принтом
Фото pinterest
9. Цифрова закладка для книг
Фото buzzfeed
10. Оригінальні обгортки для книг
Фото buzzfeed
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11. Невидимі книжкові полиці
Фото design-remont
12. Подушка-підставка для книг
Фото buzzfeed
13. Плакат із портретами жінок, які стали головними персонажами світових бестселерів
Фото amazon
14. Серветниця у вигляді книг
Фото amazon
15. Набір пакетованого чаю з улюбленими цитатами зі світових бестселерів
Фото amazon
16. Універсальні тканинні обгортки для книг
Фото etsy
17. Акуратні ліхтарики для окулярів, завдяки яким можна читати увечері
Фото amazon
18. Оригінальні настільні лампи
Фото lifehacker
19. Плед з рукавами
Фото dobralama
20. Підставка для книг у ванну
Фото ali-yes
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