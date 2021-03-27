Холодні зимові дні позаду, а отже з настанням весни наближається тепло. Імовірно, у вашому оточенні є люди, яким постійно жарко: вони завжди відчиняють вікна, носять легкий одяг навіть у прохолодні дні, часто нарікають на спеку.

Якщо ви хочете обрати для таких людей подарунок, скористайтеся нашою добіркою. Ми пропонуємо ідеальні варіанти як для чоловіків, так і для жінок. Читайте також: 15 подарунків для тих, хто багато часу проводить у ліжку 1. Бездротовий настільний вентилятор Фото buzzfeed 2. Термопляшка для води та різних напоїв Фото tauntonleisure 3. Тонізуючі гель-маски для обличчя Фото amazon 4. Охолоджувальний валик для масажу обличчя Фото amazon 5. Мініатюрний вентилятор, який під'єднується до смартфона Фото amazon 6. Оригінальні подушка, яка має спеціальний охолоджувальний наповнювач Фото amazon 7. Косметичні охолоджувальні маски для обличчя Фото buzzfeed Цікаво: Що подарувати тим, хто любить читати: 20 оригінальних ідей 8. Кухоль із ситом для приготування охолоджувальних напоїв Фото amazon 9. Спеціальні чохли для автосидінь з вентиляцією Фото convencaobwt 10. Оригінальний кондиціонер Фото remoo 11. Шовкові наволочки Фото pinterest 12. Вентилятор для ліжка Фото amazon 13. Зволожуючий та охолоджувальний бальзам для губ Фото buzzfeed 14. Оригінальні формочки для льоду Фото href 15. Пляшка для води Фото termokruzhki