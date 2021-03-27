Що подарувати тим, кому завжди спекотно: оригінальні ідеї
Холодні зимові дні позаду, а отже з настанням весни наближається тепло. Імовірно, у вашому оточенні є люди, яким постійно жарко: вони завжди відчиняють вікна, носять легкий одяг навіть у прохолодні дні, часто нарікають на спеку.
Джерело:24 канал
Якщо ви хочете обрати для таких людей подарунок, скористайтеся нашою добіркою. Ми пропонуємо ідеальні варіанти як для чоловіків, так і для жінок.
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1. Бездротовий настільний вентилятор
Фото buzzfeed
2. Термопляшка для води та різних напоїв
Фото tauntonleisure
3. Тонізуючі гель-маски для обличчя
Фото amazon
4. Охолоджувальний валик для масажу обличчя
Фото amazon
5. Мініатюрний вентилятор, який під'єднується до смартфона
Фото amazon
6. Оригінальні подушка, яка має спеціальний охолоджувальний наповнювач
Фото amazon
7. Косметичні охолоджувальні маски для обличчя
Фото buzzfeed
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8. Кухоль із ситом для приготування охолоджувальних напоїв
Фото amazon
9. Спеціальні чохли для автосидінь з вентиляцією
Фото convencaobwt
10. Оригінальний кондиціонер
Фото remoo
11. Шовкові наволочки
Фото pinterest
12. Вентилятор для ліжка
Фото amazon
13. Зволожуючий та охолоджувальний бальзам для губ
Фото buzzfeed
14. Оригінальні формочки для льоду
Фото href
15. Пляшка для води
Фото termokruzhki
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