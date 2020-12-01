Що подарувати тим, хто завжди мерзне: 20+ фотоприкладів ідеальних подарунків
У вашому оточенні точно є людина, яка постійно мерзне, не любить зиму і боїться виходити на вулицю у вітряну погоду. Це може бути ваш друг, колега, кохана людина чи просто знайомий.
Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних подарунків для тих, кому завжди холодно. Це незвичні товари, які точно згодяться кожному мерзляку.
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1. В'язаний плед
Фото storenvy
2. Плед-пончо з рукавами та капюшоном
Фото buzzfeed
3. Теплі шкарпетки на флісі
Фото sokolyata
4. Підігрів для сидіння
Ідеальний подарунок для тих, хто має авто і все одно постійно мерзне
Фото amazon
5. Килимок для мишки з підігрівом
Фото bestproducts
6. Яскравий та зручний шарф-плед
Фото vplate
7. Рукавички з підігрівом
Фото quiethut
8. Набір для захисту дверей від протягу
Фото amazon
9. Привабливий килим зі штучного хутра
Фото joom
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10. Невеликий, але потужний обігрівач повітря
Фото amazon
11. Теплі капці сабо
Фото crocs
12. Чашка з підставкою для підігріву
Фото buzzfeed
13. Універсальна грілка з функцією павербанка
Можна і руки нагріти, і смартфон зарядити
Фото amazon
14. Наколінники з підігрівом
Фото aliexpress
15. Милі капці з підігрівом
Фото nakliyefabrika
16. Ковдра з підігрівом
Фото world.taobao
17. Масажер для ніг з підігрівом
Фото countryliving
18. Автомат для виготовлення гарячого шоколаду
Фото amazon
19. "Кофтинка" для чашки
Фото crafta
20. Тепла пов'язка для сну
Фото ali3
21. Парні грілки на руки
Фото dcse
22. Масажер для шиї та спини з підігрівом
Фото it.sports
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