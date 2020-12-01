У вашому оточенні точно є людина, яка постійно мерзне, не любить зиму і боїться виходити на вулицю у вітряну погоду. Це може бути ваш друг, колега, кохана людина чи просто знайомий.

Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних подарунків для тих, кому завжди холодно. Це незвичні товари, які точно згодяться кожному мерзляку. Читайте також: 30 універсальних подарунків для тих, хто працює вдома 1. В'язаний плед Фото storenvy 2. Плед-пончо з рукавами та капюшоном Фото buzzfeed 3. Теплі шкарпетки на флісі Фото sokolyata 4. Підігрів для сидіння Ідеальний подарунок для тих, хто має авто і все одно постійно мерзне Фото amazon 5. Килимок для мишки з підігрівом Фото bestproducts 6. Яскравий та зручний шарф-плед Фото vplate 7. Рукавички з підігрівом Фото quiethut 8. Набір для захисту дверей від протягу Фото amazon 9. Привабливий килим зі штучного хутра Фото joom Цікаво: Подарунки для офісних працівників: 23 універсальні ідеї 10. Невеликий, але потужний обігрівач повітря Фото amazon 11. Теплі капці сабо Фото crocs 12. Чашка з підставкою для підігріву Фото buzzfeed 13. Універсальна грілка з функцією павербанка Можна і руки нагріти, і смартфон зарядити Фото amazon 14. Наколінники з підігрівом Фото aliexpress 15. Милі капці з підігрівом Фото nakliyefabrika 16. Ковдра з підігрівом Фото world.taobao 17. Масажер для ніг з підігрівом Фото countryliving 18. Автомат для виготовлення гарячого шоколаду Фото amazon 19. "Кофтинка" для чашки Фото crafta 20. Тепла пов'язка для сну Фото ali3 21. Парні грілки на руки Фото dcse 22. Масажер для шиї та спини з підігрівом Фото it.sports