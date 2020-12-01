В вашем окружении точно есть человек, который постоянно мерзнет, не любит зиму и боится выходить на улицу в ветреную погоду. Это может быть ваш друг, коллега, любимый человек или просто знакомый.

Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных подарков для тех, кому всегда холодно. Это необычные товары, которые точно пригодятся каждому «мерзляку». Читайте также: 30 универсальных подарков для тех, кто работает дома 1. Вязаный плед Фото storenvy 2. Плед-пончо с рукавами и капюшоном Фото buzzfeed 3. Теплые носки на флисе Фото sokolyata 4. Подогрев для сидения Идеальный подарок для тех, кто имеет авто, но все равно постоянно мерзнет Фото amazon 5. Коврик для мышки с подогревом Фото bestproducts 6. Яркий и удобный шарф-плед Фото vplate 7. Перчатки с подогревом Фото quiethut 8. Набор для защиты дверей от сквозняка Фото amazon 9. Привлекательный ковер из искусственного меха Фото joom Интересно: Подарки для офисных работников: 23 универсальные идеи 10. Небольшой, но мощный обогреватель воздуха Фото amazon 11. Теплые тапочки сабо Фото crocs 12. Чашка с подставкой для подогрева Фото buzzfeed 13. Универсальная грелка с функцией повербанка Можно и руки нагреть и смартфон зарядить Фото amazon 14. Наколенники с подогревом Фото aliexpress 15. Милые тапочки с подогревом Фото nakliyefabrika 16. Одеяло с подогревом Фото world.taobao 17. Массажер для ног с подогревом Фото countryliving 18. Автомат для изготовления горячего шоколада Фото amazon 19. "Кофточка" для чашки Фото crafta 20. Теплая повязка для сна Фото ali3 21. Парные грелки на руки Фото dcse 22. Массажер для шеи и спины с подогревом Фото it.sports