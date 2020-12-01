Что подарить тем, кто всегда мерзнет: 20+ фотопримеров идеальных подарков
В вашем окружении точно есть человек, который постоянно мерзнет, не любит зиму и боится выходить на улицу в ветреную погоду. Это может быть ваш друг, коллега, любимый человек или просто знакомый.
Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных подарков для тех, кому всегда холодно. Это необычные товары, которые точно пригодятся каждому «мерзляку».
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1. Вязаный плед
Фото storenvy
2. Плед-пончо с рукавами и капюшоном
Фото buzzfeed
3. Теплые носки на флисе
Фото sokolyata
4. Подогрев для сидения
Идеальный подарок для тех, кто имеет авто, но все равно постоянно мерзнет
Фото amazon
5. Коврик для мышки с подогревом
Фото bestproducts
6. Яркий и удобный шарф-плед
Фото vplate
7. Перчатки с подогревом
Фото quiethut
8. Набор для защиты дверей от сквозняка
Фото amazon
9. Привлекательный ковер из искусственного меха
Фото joom
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10. Небольшой, но мощный обогреватель воздуха
Фото amazon
11. Теплые тапочки сабо
Фото crocs
12. Чашка с подставкой для подогрева
Фото buzzfeed
13. Универсальная грелка с функцией повербанка
Можно и руки нагреть и смартфон зарядить
Фото amazon
14. Наколенники с подогревом
Фото aliexpress
15. Милые тапочки с подогревом
Фото nakliyefabrika
16. Одеяло с подогревом
Фото world.taobao
17. Массажер для ног с подогревом
Фото countryliving
18. Автомат для изготовления горячего шоколада
Фото amazon
19. "Кофточка" для чашки
Фото crafta
20. Теплая повязка для сна
Фото ali3
21. Парные грелки на руки
Фото dcse
22. Массажер для шеи и спины с подогревом
Фото it.sports
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