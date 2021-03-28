Що подарувати тим, хто постійно сидить за комп'ютером: фото

Джерело:Buzzfeed
Для тих, хто постійно сидить за комп'ютером через роботу чи навчання потрібно дуже ретельно обирати подарунок на будь-яке свято. Такі люди здебільшого не оцінять спортивний інвентар чи стандартні статуетки. Подарунок повинен бути або практичним, або надзвичайно оригінальним.
Ми зробили для вас добірку таких подарунків. Будьте певні, вашим близьким сподобаються такі презенти.
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