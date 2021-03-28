Що подарувати тим, хто постійно сидить за комп'ютером: фото

10:20

Для тих, хто постійно сидить за комп'ютером через роботу чи навчання потрібно дуже ретельно обирати подарунок на будь-яке свято. Такі люди здебільшого не оцінять спортивний інвентар чи стандартні статуетки. Подарунок повинен бути або практичним, або надзвичайно оригінальним.