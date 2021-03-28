Что подарить тем, кто постоянно сидит за компьютером: фото
Для тех, кто постоянно сидит за компьютером через работу или учебу нужно очень тщательно выбирать подарок на любой праздник. Такие люди в основном не оценят спортивный инвентарь или стандартные статуэтки. Подарок должен быть или практическим, или очень оригинальным.
Источник:Buzzfeed
Мы сделали для вас подборку таких подарков. Будьте уверены, вашим близким понравятся такие презенты.
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1. Многофункциональный кулер для ноутбука с 5 вентиляторами
Фото amazon
2. Подставка для наушников
Фото amazon
3. Силиконовый чехол для зарядного устройства
Фото amazon
4. Защитная пленка для тачпада
Фото amazon
5. Портативный жесткий диск
Фото club.dns-shop
6. Подставка-органайзер для монитора
Фото amazon
7. Зарядная станция с отделом для ноутбука
Фото convencaobwt
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8. Защитный "чехол" на клавиатуру
Фото amazon
9. Оригинальная музыкальная колонка
Фото amazon
10. Сумка-чехол для ноутбука
Фото mrsumkin
11. Деревянная подставка для ноутбука для работы в постели
Фото podaro4ek
12. Противоударный рюкзак для ноутбука
Фото amazon
13. Подставка для ноутбука, которую можно поворачивать на 360 градусов
Фото amazon
14. Оригинальный коврик для мышки
Фото 4tololo
15. Защитные очки для работы за компьютером
Фото masteroptic
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