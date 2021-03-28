Для тех, кто постоянно сидит за компьютером через работу или учебу нужно очень тщательно выбирать подарок на любой праздник. Такие люди в основном не оценят спортивный инвентарь или стандартные статуэтки. Подарок должен быть или практическим, или очень оригинальным.

Мы сделали для вас подборку таких подарков. Будьте уверены, вашим близким понравятся такие презенты. Читайте также: 10 идей для подарка тому, кто никогда не выпускает из рук смартфон 1. Многофункциональный кулер для ноутбука с 5 вентиляторами Фото amazon 2. Подставка для наушников Фото amazon 3. Силиконовый чехол для зарядного устройства Фото amazon 4. Защитная пленка для тачпада Фото amazon 5. Портативный жесткий диск Фото club.dns-shop 6. Подставка-органайзер для монитора Фото amazon 7. Зарядная станция с отделом для ноутбука Фото convencaobwt Интересно: Что подарить тому, кто носит очки: 16 оригинальных идей 8. Защитный "чехол" на клавиатуру Фото amazon 9. Оригинальная музыкальная колонка Фото amazon 10. Сумка-чехол для ноутбука Фото mrsumkin 11. Деревянная подставка для ноутбука для работы в постели Фото podaro4ek 12. Противоударный рюкзак для ноутбука Фото amazon 13. Подставка для ноутбука, которую можно поворачивать на 360 градусов Фото amazon 14. Оригинальный коврик для мышки Фото 4tololo 15. Защитные очки для работы за компьютером Фото masteroptic