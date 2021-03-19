Що подарувати тим, хто носить окуляри: 16 оригінальних ідей
В оточенні кожного з нас є люди, які носять окуляри. Дехто це робить регулярно, дехто лише одягає перед комп'ютером, а дехто взагалі використовує їх як аксесуар. Якщо ви хочете зробити таким людям приємно, прагнете здивувати подарунком, але не знаєте, що придбати, – скористайтеся нашою добіркою.
Джерело:Buzzfeed
Ми підготували список універсальних подарунків, які точно сподобаються тим, хто не може обійтися без окулярів. Обравши подарунок, ви можете його красиво упакувати. Завдяки цьому сюрприз виглядатиме святково та вишукано.
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1. Набір серветок для очищення лінз
Фото buzzfeed
2. Підставка для окулярів з м'якою внутрішньою частиною
Фото buzzfeed
3. Брошка у вигляді окулярів
Фото pinmart
4. Оригінальна дерев'яна підставка
Фото amazon
5. Силіконові насадки, завдяки яким окуляри не будуть "спадати"
Фото buzzfeed
6. Одяг з незвичним принтом
Фото etsy
7. Футляр для окулярів з гравіюванням
Фото etsy
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8. Невеликий набір для простого ремонту окулярів у домашніх умовах
Фото amazon
9. Засіб, завдяки якому окуляри не будуть ковзати по обличчю
Фото amazon
10. Нестандартна щітка для витирання окулярів
Фото amazon
11. Стильні ланцюжки для окулярів
Фото optika-ufa
12. Затискач для окулярів на одязі
Фото snapklik
13. Дерев'яний метелик у виглядів окулярів
Фото buzzfeed
14. Брелок з окулярами
Фото amazon
15. Набір для чищення лінз
Фото convencaobwt
16. Набір силіконових прокладок для окулярів
Фото convencaobwt
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