В оточенні кожного з нас є люди, які носять окуляри. Дехто це робить регулярно, дехто лише одягає перед комп'ютером, а дехто взагалі використовує їх як аксесуар. Якщо ви хочете зробити таким людям приємно, прагнете здивувати подарунком, але не знаєте, що придбати, – скористайтеся нашою добіркою.

Ми підготували список універсальних подарунків, які точно сподобаються тим, хто не може обійтися без окулярів. Обравши подарунок, ви можете його красиво упакувати. Завдяки цьому сюрприз виглядатиме святково та вишукано. Читайте також: Як упакувати подарунок: цікаві та креативні ідеї – фото, відео 1. Набір серветок для очищення лінз Фото buzzfeed 2. Підставка для окулярів з м'якою внутрішньою частиною Фото buzzfeed 3. Брошка у вигляді окулярів Фото pinmart 4. Оригінальна дерев'яна підставка Фото amazon 5. Силіконові насадки, завдяки яким окуляри не будуть "спадати" Фото buzzfeed 6. Одяг з незвичним принтом Фото etsy 7. Футляр для окулярів з гравіюванням Фото etsy Цікаво: Що подарувати тим, хто любить читати: 20 оригінальних ідей 8. Невеликий набір для простого ремонту окулярів у домашніх умовах Фото amazon 9. Засіб, завдяки якому окуляри не будуть ковзати по обличчю Фото amazon 10. Нестандартна щітка для витирання окулярів Фото amazon 11. Стильні ланцюжки для окулярів Фото optika-ufa 12. Затискач для окулярів на одязі Фото snapklik 13. Дерев'яний метелик у виглядів окулярів Фото buzzfeed 14. Брелок з окулярами Фото amazon 15. Набір для чищення лінз Фото convencaobwt 16. Набір силіконових прокладок для окулярів Фото convencaobwt