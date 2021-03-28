Для тих, хто постійно сидить за комп'ютером через роботу чи навчання потрібно дуже ретельно обирати подарунок на будь-яке свято. Такі люди здебільшого не оцінять спортивний інвентар чи стандартні статуетки. Подарунок повинен бути або практичним, або надзвичайно оригінальним.

Ми зробили для вас добірку таких подарунків. Будьте певні, вашим близьким сподобаються такі презенти. Читайте також: 10 ідей для подарунка тому, хто ніколи не випускає з рук смартфон 1. Багатофункціональний кулер для ноутбука з 5 вентиляторами Фото amazon 2. Підставка для навушників Фото amazon 3. Силіконовий чохол для зарядного пристрою Фото amazon 4. Захисна плівка для тачпада Фото amazon 5. Портативний жорсткий диск Фото club.dns-shop 6. Підставка-органайзер для монітора Фото amazon 7. Зарядна станція з відділом для ноутбука Фото convencaobwt Цікаво: Що подарувати тому, хто носить окуляри: 16 оригінальних ідей 8. Захисний "чохол" на клавіатуру Фото amazon 9. Оригінальна музична колонка Фото amazon 10. Сумка-чохол для ноутбука Фото mrsumkin 11. Дерев'яна підставка для ноутбука для роботи в ліжку Фото podaro4ek 12. Протиударний рюкзак для ноутбука Фото amazon 13. Підставка для ноутбука, яку можна повертати на 360 градусів Фото amazon 14. Оригінальний килимок для мишки Фото 4tololo 15. Захисні окуляри для роботи за комп'ютером Фото masteroptic