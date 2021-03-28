Що подарувати тим, хто постійно сидить за комп'ютером: фото
Для тих, хто постійно сидить за комп'ютером через роботу чи навчання потрібно дуже ретельно обирати подарунок на будь-яке свято. Такі люди здебільшого не оцінять спортивний інвентар чи стандартні статуетки. Подарунок повинен бути або практичним, або надзвичайно оригінальним.
Джерело:Buzzfeed
Ми зробили для вас добірку таких подарунків. Будьте певні, вашим близьким сподобаються такі презенти.
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1. Багатофункціональний кулер для ноутбука з 5 вентиляторами
Фото amazon
2. Підставка для навушників
Фото amazon
3. Силіконовий чохол для зарядного пристрою
Фото amazon
4. Захисна плівка для тачпада
Фото amazon
5. Портативний жорсткий диск
Фото club.dns-shop
6. Підставка-органайзер для монітора
Фото amazon
7. Зарядна станція з відділом для ноутбука
Фото convencaobwt
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8. Захисний "чохол" на клавіатуру
Фото amazon
9. Оригінальна музична колонка
Фото amazon
10. Сумка-чохол для ноутбука
Фото mrsumkin
11. Дерев'яна підставка для ноутбука для роботи в ліжку
Фото podaro4ek
12. Протиударний рюкзак для ноутбука
Фото amazon
13. Підставка для ноутбука, яку можна повертати на 360 градусів
Фото amazon
14. Оригінальний килимок для мишки
Фото 4tololo
15. Захисні окуляри для роботи за комп'ютером
Фото masteroptic
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