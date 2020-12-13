Сучасна людина не уявляє свого життя без смартфона. Ці ґаджети відіграють таку ж важливу роль, як безліч інших необхідних побутових речей. Вони допомагають нам в роботі, розважають у вільний час, "зв'язують" за мільйони кілометрів із близькими людьми. Вони багатофункціональні та незамінні.

Попри популярність та важливість телефона, його користувачі поділилися на дві категорії: ті, хто використовує смартфон у вкрай необхідних ситуаціях, і ті, хто не може випустити його з рук впродовж усього дня.

Ідеї 24 зробили добірку 10 універсальних подарунків для тих, хто ні за що не зміг би відмовитися від телефону навіть на один день.

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1. Для любителів музики

За останнє десятиліття сучасні смартфони настільки вдосконалилися, що здатні видавати максимально точні зображення і радувати безліччю нових функцій.

Але якщо мова заходить про якісні колонки, то тут виникає багато запитань і сумнівів. Адже не завжди можна обрати компактний та зручний пристрій із якісним звуком. Тому, якщо ви хочете порадувати свого знайомого чи друга класною Bluetooth-колонкою – приділіть немало часу для її вибору. Порівняйте характеристики, цінові рамки, перегляньте відеоогляди.

Фото lifehacker

2. Павербенк

Якщо ви цікавитеся новинками техніки, то помічали, що мінімум щомісяця вчені з будь-якої країни придумують досконалий революційний тип акумулятора. Так це чи ні – невідомо, адже ваш друг досі жаліється, що його телефон так само розряджається за два дні або навіть за добу. Але ви можете це перевірити, обравши класний багатофункціональний павербенк для вашого друга.

Фото hi-tech

3. Набір об'єктивів

Для багатьох користувачів смартфон замінив якісний фотоапарат. Це тому, що з'являються нові марки телефонів, можливості розширяються, функції вдосконалюються. Наприклад….

Проте для того, щоб фото мали різні фокусні відстані, різне світло та були чіткими, подаруйте для друга знімний об'єктив, а краще – цілий набір об'єктивів.

Фото pinterest

4. Безпровідна зарядка

Не всі телефони можна заряджати з допомогою цієї чудо-техніки. Але якщо ви впевнені, що вашому знайомому такий ґаджет необхідний – сміливо обирайте найкращий варіант.

Фото igate

5. Брелок з Bluetooth

Класний подарунок для тих, хто постійно все губить. За допомогою такого брелока і смартфона можна в мить відстежити, де ваші ключі або інші "дрібні" речі.

Фото aliexpress

6. Магнітний тримач

Річ, яка конче необхідна для усіх автомобілістів. Такий тримач допоможе почувати себе за кермом впевнено та комфортно. Завдяки такому подарунку телефон не доведеться постійно "вставляти" у різні відділи. Достатньо просто прикласти смартфон до тримача.

Фото novinki-krossoverov

7. Штатив для телефону

Якщо ваш знайомий часто знімає відео або любить фотографуватися – придбайте йому оригінальний штатив. Він настільки універсальний та гнучкий, що ні в кого не виникне труднощів із закріпленням його навіть до гілки чи стовпа.

Фото galaxus

8. Фітнес-браслет

Практична річ, яка розширює функції смартфона: показує час, витрачені калорії, нагадує про необхідність фізичних навантажень тощо. Окрім цього, такий аксесуар виглядає стильно та вишукано. Чому б не порадувати ним близьку людину на різдвяні свята?

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9. Безпровідні навушники

Провідні навушники уже давно не користуються такою популярністю, як 10 років тому. Зараз є круті безпровідні аналоги, які можуть забезпечити максимальний комфорт вухам і якісний та чистий звук.

Фото medium

10. Чохол на телефон

Бюджетний, але практичний і завжди доречний подарунок, адже чохлів на телефон багато не буває. Тому ваш друг зможе щоденно змінювати аксесуар залежно від свого настрою. Особливо круто, якщо він має почуття гумору, тоді й вигляд чохла може бути зовсім непередбачуваним.

Фото ferra