Що подарувати тим, хто ніколи не випускає з рук різні ґаджети: 15 оригінальних ідей

09:45

У вашому оточенні точно є люди, які не випускають з рук різні ґаджети. Незалежно від статі чи віку рано чи пізно таким людям доводиться дарувати подарунки. Найпростіший спосіб – придбати новий ґаджет, який може зовсім не сподобатися отримувачу.