Що подарувати тим, хто ніколи не випускає з рук різні ґаджети: 15 оригінальних ідей

Джерело:24 канал
У вашому оточенні точно є люди, які не випускають з рук різні ґаджети. Незалежно від статі чи віку рано чи пізно таким людям доводиться дарувати подарунки. Найпростіший спосіб – придбати новий ґаджет, який може зовсім не сподобатися отримувачу.
Саме тому ми підготували добірку оригінальних подарунків для жінок та чоловіків, які не уявляють свого життя без смартфонів, ноутбуків, планшетів тощо. Ці подарунки оригінальні, але практичні, тому ви точно знайдете щось для своїх близьких.
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