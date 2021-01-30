Якщо у вашому колі спілкування є байкер, то ви точно неодноразово задумувалися про те, який подарунок йому обрати. Завжди хочеться купити щось оригінальне, нестандартне та "з характером". Такі подарунки, як правило, не купуються спонтанно, за декілька годин до вручення чи у звичайному магазині.

Джерело: 24 канал Якщо ви хочете порадувати мотоцикліста, оберіть йому гідний подарунок. Який саме – дивіться у нашій добірці. Читайте також: Що подарувати тим, хто любить пиво: 20 ідей з фото 1. Рюкзак для мотоциклістів Фото vyborok 2. Оригінальна табличка на двері Фото pinterest 3. Одяг для мотоциклістів (куртка, рукавиці тощо) Фото cleanadvice 4. Мотозахисні елементи (наколінники, щитки, моточерепахи тощо) Фото autospace 5. Чохол для мотоцикла Фото motodvk 6. Набір інструментів для мотоцикла Фото bmmoto 7. Система зв'язку для шоломів Фото bmw-motorrad 8. Набір для догляду за мотоциклом Фото amazon Цікаво: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото 9. Креативні постери Фото pinterest 10. Мотоаптечка Фото izi 11. Кофр (сумка) для мотоцикла Фото nikson61 12. Шолом Фото moto-wagen 13. Екшн-камера Фото action5 14. Ручні грілки Фото aliexpress 15. Тримач для телефона Фото voltacom