Що подарувати байкеру: 15 ідей з фото
Якщо у вашому колі спілкування є байкер, то ви точно неодноразово задумувалися про те, який подарунок йому обрати. Завжди хочеться купити щось оригінальне, нестандартне та "з характером". Такі подарунки, як правило, не купуються спонтанно, за декілька годин до вручення чи у звичайному магазині.
Джерело: 24 канал
Якщо ви хочете порадувати мотоцикліста, оберіть йому гідний подарунок. Який саме – дивіться у нашій добірці.
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1. Рюкзак для мотоциклістів
Фото vyborok
2. Оригінальна табличка на двері
Фото pinterest
3. Одяг для мотоциклістів (куртка, рукавиці тощо)
Фото cleanadvice
4. Мотозахисні елементи (наколінники, щитки, моточерепахи тощо)
Фото autospace
5. Чохол для мотоцикла
Фото motodvk
6. Набір інструментів для мотоцикла
Фото bmmoto
7. Система зв'язку для шоломів
Фото bmw-motorrad
8. Набір для догляду за мотоциклом
Фото amazon
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9. Креативні постери
Фото pinterest
10. Мотоаптечка
Фото izi
11. Кофр (сумка) для мотоцикла
Фото nikson61
12. Шолом
Фото moto-wagen
13. Екшн-камера
Фото action5
14. Ручні грілки
Фото aliexpress
15. Тримач для телефона
Фото voltacom
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