В вашем окружении точно есть люди, которые не выпускают из рук различные гаджеты. Независимо от пола или возраста рано, или поздно таким людям приходится дарить подарки. Самый простой способ –приобрести новый гаджет, который может совсем не понравиться получателю.

Именно поэтому мы подготовили подборку оригинальных подарков для женщин и мужчин, которые не представляют своей жизни без смартфонов, ноутбуков, планшетов и тому подобное. Эти подарки оригинальные, но практичные, поэтому вы точно найдете что-то для своих близких. Читайте также: Что подарить руководителю: 15 оригинальных идей с фото 1. Оригинальная Bluetooth-колонка для прослушивания различных аудио Фото buzzfeed 2. Устройство для чистки гаджетов от бактерий Фото popsugar 3. Беспроводные Bluetooth-наушники в оригинальном чехле Фото ilounge 4. Многофункциональная гибкая подставка для планшетов Фото amazon 5. Беспроводное зарядное устройство Фото itechua 6. Устройство для вытирания экранов Фото amazon 7. Фитнес-браслет или смартчасы Фото rivne1 Интересно: Что подарить байкеру: 15 идей с фото 8. Повязка для сна со встроенной музыкальной колонкой Фото buzzfeed 9. Грелка-павербанк Фото hi-tech 10. Кинопроектор с Wi-Fi-связью Фото gistwheel 11. Водонепроницаемая музыкальная колонка Фото amazon 12. Винный аэратор, благодаря которому напиток будет хранить желаемую температуру Фото amazon 13. Зарядное устройство для нескольких гаджетов Фото amazon 14. Мобильное устройство, которое показывает прогноз погоды Фото stay-notified 15. USB-микрофон для тех, кто любит петь Фото amazon