Коти – це не просто наші пухнасті співмешканці. Це тваринки, які мають свій характер, звички та вподобання. З ними наше життя стає веселішим та змістовнішим.

У вашому оточенні точно є люди, які безмежно люблять усіх котів, часто надсилають вам кумедні фото та відео цих тварин і підгодовують усіх пухнастиків з вулиці. Саме тому напередодні новорічних та різдвяних свят Ідеї 24 підготували добірку універсальних подарунків, які сподобаються усім, хто любить котів. Читайте також: Як потішити кота: 20 оригінальних подарунків для домашнього улюбленця 1. Різноманітний одяг із зображенням кота (кофта, футболка, куртка тощо) Фото moiuniver 2. Килимок для дому Фото homebnc 3. Антистресова книга-розмальовка із зображенням котів Фото womenshealthmag 4. Аромасвічки у вигляді котів 5. Портрет у стилі попарт із зображенням кота Фото freepik 6. Підвіска із гравіюванням клички тварини 7. Масажер для котів 8. Екосумки із зображенням кота Фото enotvk 9. Шкарпетки із зображенням котів (милі або смішні картинки) 10. Відривний календар із 365 яскравими зображеннями котів Цікаво: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото 11. В'язані підставки під чашки чи склянки Фото pinterest 12. Гамак для кота Фото zooapteka 13. Піжама із зображеннями котів 14. Пов'язка для сну із вушками та вусами, як у кота 15. Чашка із зображенням кота 16. Килимок для кота і його друзів Фото shop.bestfriends.org 17. Книга, яка допоможе краще розуміти домашнього улюбленця 18. Склянки з цікавими написами 19. Рушники із зображенням котів 20. Вінілові наліпки на ноутбук, дзеркало, меблі тощо 21. Чохол на телефон із котом Фото yourcase 22. Сумка-валіза, у якій можна перевозити маленького друга Фото pinterest 23. Автоматичний самоочищаючий лоток 24. М'які ковпачки на кігті Фото amazon 25. Класний портрет кота Фото instagram 26. Годинник на руку із зображенням милих котів на циферблаті 27. Відкривачки для пляшок з пивом Фото amazon 28. Піжама-кігурумі 29. Ковдра або плед із зображенням котів 30. Настільна лампа Фото waimages 31. Настінний годинник у формі котячої мордочки 32. Посуд із зображенням котів 33. Наволочка із зображенням кота Фото amazon