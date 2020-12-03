Мабуть, в оточенні кожного з нас є людина, яка любить або пити різноманітні коктейлі, або їх готувати. І в першому, і в другому випадку така людина часто балує себе чимось оригінальним. Тому догодити їй дуже важко.

Якщо ви давно мізкуєте над тим, що подарувати такому затятому любителю коктейлів – скористайтеся добіркою подарунків, яку для вас підготували Ідеї 24. Будьте певні, ви зможете здивувати свого друга. Читайте також: Подарунки, яким зрадіє кожен: 15 універсальних ідей 1. Набір для приготування напою "Біла сангрія" Фото etsy 2. Набір із чотирьох аперативів "Haus" з різними смаками Фото foodandwine 3. Оригінальний комплект для створення джину "своїми руками" Фото buzzfeed 4. Металеві кубики, якими можна охолоджувати віскі або інший напій 5. Книга рецептів різних напоїв Фото fado 6. Картина із рецептами найвідоміших коктейлів Фото etsy 7. Набір кави трьох сортів, які мають нотки віскі та рому Фото amazon 8. Баночка рідкого меду із пікантною ноткою перцю чилі Фото zipy 9. Стильний і привабливий шейкер Фото urbanoutfitters 10. Картина в рамці із зображенням карти виробництв брендових віскі Фото funnyist Цікаво: Що подарувати тим, хто завжди мерзне: 20+ фотоприкладів ідеальних подарунків 11. Їстівні блискітки для напоїв Додають особливого шарму всім коктейлям. Фото pinterest 12. Формочки для льоду у вигляді черепів Фото amazon 13. Набір для виготовлення смачних коктейлів У комплекті: книга рецептів, інструкція з експлуатації, пляшка для розмішування, лійка, ситечко, фільтр. Фото amazon 14. Вишуканий графин з наліпкою-побажанням від вас Фото funnyist 15. Набір різноманітних сиропів для створення настоянок Фото buzzfeed