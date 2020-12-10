Коты – это не просто наши пушистые сожители. Это животные, которые имеют свой характер, привычки и предпочтения. С ними наша жизнь становится веселой и более наполненной.

В вашем окружении точно есть люди, которые безгранично любят всех кошек, часто присылают вам забавные фото и видео этих животных и подкармливают всех пушистиков с улицы. Именно поэтому накануне новогодних и рождественских праздников Идеи 24 подготовили подборку универсальных подарков, которые понравятся всем, кто любит кошек. Читайте также: Как побаловать кота: 20 оригинальных подарков для домашнего любимца 1. Разнообразная одежда с изображением кота (кофта, футболка, куртка и т. д.) Фото moiuniver 2. Коврик для дома Фото homebnc 3. Антистрессовая книга-раскраска с изображением кошек Фото womenshealthmag 4. Аромасвечи в виде котов 5. Портрет в стиле поп-арт с изображением кота Фото freepik 6. Подвеска с гравировкой клички животного 7. Массажер для кошек 8. Экосумки с изображением кота Фото enotvk 9. Носки с изображением кошек (милые или смешные картинки) 10. Отрывной календарь с 365 яркими изображениями котов Интересно: Что подарить любителям коктейлей: 15 оригинальных идей – фото 11. Вязаные подставки под чашки или стаканы Фото pinterest 12. Гамак для кота Фото zooapteka 13. Пижама с изображениями котов 14. Повязка для сна с ушками и усами, как у кота 15. Чашка с изображением кота 16. Коврик для кота и его друзей Фото shop.bestfriends.org 17. Книга, которая поможет лучше понимать домашнего любимца 18. Стаканы с интересными надписями 19. Полотенца с изображением кошек 20. Виниловые наклейки на ноутбук, зеркало, мебель и т. п. 21. Чехол на телефон с котом Фото yourcase 22. Сумка-чемодан, в которой можно перевозить маленького друга Фото pinterest 23. Автоматический самоочищаючий лоток 24. Мягкие колпачки на когти Фото amazon 25. Классный портрет кота Фото instagram 26. Часы на руку с изображением милых котов на циферблате 27. Открыватель для бутылок с пивом Фото amazon 28. Пижама-кигуруми 29. Одеяло или плед с изображением кошек 30. Настольная лампа Фото waimages 31. Настенные часы в форме кошачьей мордочки 32. Посуда с изображением кошек 33. Наволочка с изображением кота Фото amazon