Что подарить тем, кто не представляет своей жизни без кота: 33 оригинальные идеи
Коты – это не просто наши пушистые сожители. Это животные, которые имеют свой характер, привычки и предпочтения. С ними наша жизнь становится веселой и более наполненной.
В вашем окружении точно есть люди, которые безгранично любят всех кошек, часто присылают вам забавные фото и видео этих животных и подкармливают всех пушистиков с улицы. Именно поэтому накануне новогодних и рождественских праздников Идеи 24 подготовили подборку универсальных подарков, которые понравятся всем, кто любит кошек.
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1. Разнообразная одежда с изображением кота (кофта, футболка, куртка и т. д.)
Фото moiuniver
2. Коврик для дома
Фото homebnc
3. Антистрессовая книга-раскраска с изображением кошек
Фото womenshealthmag
4. Аромасвечи в виде котов
5. Портрет в стиле поп-арт с изображением кота
Фото freepik
6. Подвеска с гравировкой клички животного
7. Массажер для кошек
8. Экосумки с изображением кота
Фото enotvk
9. Носки с изображением кошек (милые или смешные картинки)
10. Отрывной календарь с 365 яркими изображениями котов
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11. Вязаные подставки под чашки или стаканы
Фото pinterest
12. Гамак для кота
Фото zooapteka
13. Пижама с изображениями котов
14. Повязка для сна с ушками и усами, как у кота
15. Чашка с изображением кота
16. Коврик для кота и его друзей
Фото shop.bestfriends.org
17. Книга, которая поможет лучше понимать домашнего любимца
18. Стаканы с интересными надписями
19. Полотенца с изображением кошек
20. Виниловые наклейки на ноутбук, зеркало, мебель и т. п.
21. Чехол на телефон с котом
Фото yourcase
22. Сумка-чемодан, в которой можно перевозить маленького друга
Фото pinterest
23. Автоматический самоочищаючий лоток
24. Мягкие колпачки на когти
Фото amazon
25. Классный портрет кота
Фото instagram
26. Часы на руку с изображением милых котов на циферблате
27. Открыватель для бутылок с пивом
Фото amazon
28. Пижама-кигуруми
29. Одеяло или плед с изображением кошек
30. Настольная лампа
Фото waimages
31. Настенные часы в форме кошачьей мордочки
32. Посуда с изображением кошек
33. Наволочка с изображением кота
Фото amazon
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