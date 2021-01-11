У вашому оточенні точно є людина, яка постійно запрошує всіх у гості, завжди готує різні смаколики, вигадує розважальну програму і веселить усіх. Як правило, такій людині важко обрати подарунок.

Але Ідеї 24 допоможуть вам у цьому, адже зробили добірку універсальних товарів, які, безсумнівно, порадують усіх, хто любить "приймати" гостей у себе вдома. Читайте також: Маленькі подарунки, які принесуть велику радість: фото 1. Багатофункціональна тарілка-органайзер Фото huffpost 2. "Дженга" для любителів алкоголю Фото huffpost 3. Оригінальний килимок Фото bhg 4. Пристрій для швидкого нарізання ковбаси та сиру Фото american-luxury 5. Набір для приготування коктейлів Фото pinterest 6. Універсальний столик зі стійкою для вина Фото anthropologie 7. Подушка із поштовим індексом Фото bhg 8. Відро для охолодження напоїв льодом Фото rikeys 9. Вази для квітів із підставкою для книг Фото parade Цікаво: Що подарувати тим, хто фанатіє від магістра Йоди: 10 оригінальних подарунків з фото 10. Пристрій для швидкого нарізання однакових шматочків сиру Фото pinterest 11. Таця для келихів з вином Фото pinterest 12. Стільці, які складаються Фото containerstore 13. Набір для барбекю Фото rozetka 14. Оригінальні пуфики Фото freepik 15.Настільні ігри Фото s-word