Маленькі подарунки, які принесуть велику радість – фото
Якщо ви не маєте коштів, але хочете рідним, друзям чи колегам зробити приємно, – подаруйте їм оригінальні маленькі подарунки, які викличуть багато позитивних емоцій.
Ідеї 24 зробили для вас добірку таких подарунків, тому вам не доведеться довго мізкувати й витрачати час на тривалі пошуки.
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Шкарпетки з милими зображеннями або цікавими написами
Фото megabonus
Яскраві стильні брошки
Фото amazon
Дзеркальце у вигляді популярного печива
Фото aliradar
Термостійкий килимок
Фото amazon
"Презервативи" для вина
Силіконовий тримач для ложок на каструлю
Фото amazon
Персоналізовані мініатюрні баночки з шоколадною пастою
Фото etsy
Оригінальний штопор
Фото amazon
Цікаво: 20 практичних подарунків, які точно знадобляться кожному
Формочки для льоду
Фото amazon
Милі дифузори для чаю
Фото amazon
Закладки для книг
Фото amazon
Набір багаторазових соломинок для коктейлів
Фото amazon
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