Якщо ви не маєте коштів, але хочете рідним, друзям чи колегам зробити приємно, – подаруйте їм оригінальні маленькі подарунки, які викличуть багато позитивних емоцій.

Ідеї 24 зробили для вас добірку таких подарунків, тому вам не доведеться довго мізкувати й витрачати час на тривалі пошуки. Читайте також: Як оригінально упакувати маленькі подарунки на День святого Миколая: 10 ідей з фото Шкарпетки з милими зображеннями або цікавими написами Фото megabonus Яскраві стильні брошки Фото amazon Дзеркальце у вигляді популярного печива Фото aliradar Термостійкий килимок Фото amazon "Презервативи" для вина Силіконовий тримач для ложок на каструлю Фото amazon Персоналізовані мініатюрні баночки з шоколадною пастою Фото etsy Оригінальний штопор Фото amazon Цікаво: 20 практичних подарунків, які точно знадобляться кожному Формочки для льоду Фото amazon Милі дифузори для чаю Фото amazon Закладки для книг Фото amazon Набір багаторазових соломинок для коктейлів Фото amazon