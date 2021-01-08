Що подарувати тим, хто фанатіє від магістра Йоди: 10 оригінальних подарунків з фото
Йода – це вигаданий персонаж "Зоряних війн". Він розумний та сильний джедай, без якого не можна уявити культових фільмів.
Ідеї 24 зробили добірку подарунків, які сподобається тим, хто полюбляє дивитися "Зоряні війни" і фанатіє від загадкового персонажа.
Читайте також: Малюк Йода та коронавірус: 25 креативних та смішних новорічних декорацій – фото
1. Оригінальна підставка, яку можна використовувати для книг, вазонів чи інших невеликих речей
Фото urbanoutfitters
2. Формочки для льоду з "рельєфним" зображенням Йоди
Фото popsugar
3. Незвичайний конструктор "Lego"
Фото huffpost
4. Толстовка з написом
Фото pbuyvip
5. Брелок-оберіг
Фото thejewelhut
6. Подушка для дітей та дорослих
Фото huffpost
7. Настільна гра для компанії
Фото amazon
Цікаво: Що подарувати фанатам серіалу "Друзі": 50 крутих ідей з фото
8. Ланч-бокс для обідніх перекусів
Фото toywiz
9. Ручки з магістром
Фото aliexpress
10. Лампа-нічник
Фото itemshop
Поділитися новиною