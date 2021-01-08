Йода – це вигаданий персонаж "Зоряних війн". Він розумний та сильний джедай, без якого не можна уявити культових фільмів.

Ідеї 24 зробили добірку подарунків, які сподобається тим, хто полюбляє дивитися "Зоряні війни" і фанатіє від загадкового персонажа. Читайте також: Малюк Йода та коронавірус: 25 креативних та смішних новорічних декорацій – фото 1. Оригінальна підставка, яку можна використовувати для книг, вазонів чи інших невеликих речей Фото urbanoutfitters 2. Формочки для льоду з "рельєфним" зображенням Йоди Фото popsugar 3. Незвичайний конструктор "Lego" Фото huffpost 4. Толстовка з написом Фото pbuyvip 5. Брелок-оберіг Фото thejewelhut 6. Подушка для дітей та дорослих Фото huffpost 7. Настільна гра для компанії Фото amazon Цікаво: Що подарувати фанатам серіалу "Друзі": 50 крутих ідей з фото 8. Ланч-бокс для обідніх перекусів Фото toywiz 9. Ручки з магістром Фото aliexpress 10. Лампа-нічник Фото itemshop