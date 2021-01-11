Что подарить тем, кто любит "принимать" гостей: 15 идей с фото
В вашем окружении точно есть человек, который постоянно приглашает всех в гости, всегда готовит разные вкусности, придумывает развлекательную программу и радует всех. Как правило, такому человеку трудно выбрать подарок.
Но Идеи 24 помогут вам в этом, ведь сделали подборку универсальных товаров, которые, несомненно, порадуют всех, кто любит "принимать" гостей у себя дома.
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1. Многофункциональная тарелка-органайзер
Фото huffpost
2. "Дженга" для любителей алкоголя
Фото huffpost
3. Оригинальный коврик
Фото bhg
4. Устройство для быстрого нарезания колбасы и сыра
Фото american-luxury
5. Набор для приготовления коктейлей
Фото pinterest
6. Универсальный столик со стойкой для вина
Фото anthropologie
7. Подушка с почтовым индексом
Фото bhg
8. Ведро для охлаждения напитков льдом
Фото rikeys
9. Вазы для цветов с подставкой для книг
Фото parade
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10. Устройство для быстрого нарезания одинаковых кусочков сыра
Фото pinterest
11. Поднос для бокалов с вином
Фото pinterest
12. Стулья, которые можно сложить
Фото containerstore
13. Набор для барбекю
Фото rozetka
14. Оригинальные пуфики
Фото freepik
15. Настольные игры
Фото s-word
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