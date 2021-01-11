В вашем окружении точно есть человек, который постоянно приглашает всех в гости, всегда готовит разные вкусности, придумывает развлекательную программу и радует всех. Как правило, такому человеку трудно выбрать подарок.

Но Идеи 24 помогут вам в этом, ведь сделали подборку универсальных товаров, которые, несомненно, порадуют всех, кто любит "принимать" гостей у себя дома. Читайте также: Маленькие подарки, которые принесут большую радость: фото 1. Многофункциональная тарелка-органайзер Фото huffpost 2. "Дженга" для любителей алкоголя Фото huffpost 3. Оригинальный коврик Фото bhg 4. Устройство для быстрого нарезания колбасы и сыра Фото american-luxury 5. Набор для приготовления коктейлей Фото pinterest 6. Универсальный столик со стойкой для вина Фото anthropologie 7. Подушка с почтовым индексом Фото bhg 8. Ведро для охлаждения напитков льдом Фото rikeys 9. Вазы для цветов с подставкой для книг Фото parade Интересно: Что подарить тем, кто фанатеет от магистра Йоды: 10 оригинальных подарков с фото 10. Устройство для быстрого нарезания одинаковых кусочков сыра Фото pinterest 11. Поднос для бокалов с вином Фото pinterest 12. Стулья, которые можно сложить Фото containerstore 13. Набор для барбекю Фото rozetka 14. Оригинальные пуфики Фото freepik 15. Настольные игры Фото s-word