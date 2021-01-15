Що подарувати тим, хто любить пиво: 20 ідей з фото
У вашому оточенні точно є той, хто вважає пиво справжнім витвором мистецтва і не уявляє свого життя без цього напою. Дарувати таким людям пиво чи просто закуски безглуздо, адже цінителі хмелевого напою такі сюрпризи не оцінять.
Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних подарунків для справжніх любителів пива. Будьте певні, ви зможете здивувати та порадувати своїх близьких.
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Термостійкий "чохол" на жерстяну банку з пивом
Фото yeti
Пінтові склянки із зображенням домашніх улюбленців
Фото delish
Книга оригінальних рецептів
Фото pinterest
Підсклянник з оригінальним принтом
Фото delish
Тримач для ємностей з пивом
Фото newsneednews
Подарунковий набір, який складається з класичних закусок та з пива з різних країн світу
Фото pinterest
Тримач для пивних банок у душову чи ванну кімнату
Фото pinterest
Персоналізовані настінні відкривачі для пива
Фото pinterest
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Персоналізована настінна коробка для кришок з пляшок з пивом
Фото yahoo
Дерев'яна коробка з гравіюванням для перенесення пляшок
Фото delish
Набір для приготування пива
Фото pinterest
"Бірополія"
Фото popsugar
Мініатюрна гра "Пиво-понг"
Фото skimresources
Дерев'яна карта на стіну для корків
Фото pinterest
Вишукані пивні кухлі
Фото crafta
Апарат для приготування пива в домашніх умовах
Фото pinterest
Настінний магнітний відкривач пляшок
Фото joom
Переносний столик
Фото pinterest
2 в 1 ключ для дверного замка та відкривач пляшки з пивом
Фото foodandwine
Дерев'яні підставки під кухлі
Фото foodandwine
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