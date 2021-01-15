У вашому оточенні точно є той, хто вважає пиво справжнім витвором мистецтва і не уявляє свого життя без цього напою. Дарувати таким людям пиво чи просто закуски безглуздо, адже цінителі хмелевого напою такі сюрпризи не оцінять.

Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних подарунків для справжніх любителів пива. Будьте певні, ви зможете здивувати та порадувати своїх близьких. Читайте також: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото Термостійкий "чохол" на жерстяну банку з пивом Фото yeti Пінтові склянки із зображенням домашніх улюбленців Фото delish Книга оригінальних рецептів Фото pinterest Підсклянник з оригінальним принтом Фото delish Тримач для ємностей з пивом Фото newsneednews Подарунковий набір, який складається з класичних закусок та з пива з різних країн світу Фото pinterest Тримач для пивних банок у душову чи ванну кімнату Фото pinterest Персоналізовані настінні відкривачі для пива Фото pinterest Цікаво: Що подарувати тим, хто любить "приймати" гостей: 15 ідей з фото Персоналізована настінна коробка для кришок з пляшок з пивом Фото yahoo Дерев'яна коробка з гравіюванням для перенесення пляшок Фото delish Набір для приготування пива Фото pinterest "Бірополія" Фото popsugar Мініатюрна гра "Пиво-понг" Фото skimresources Дерев'яна карта на стіну для корків Фото pinterest Вишукані пивні кухлі Фото crafta Апарат для приготування пива в домашніх умовах Фото pinterest Настінний магнітний відкривач пляшок Фото joom Переносний столик Фото pinterest 2 в 1 ключ для дверного замка та відкривач пляшки з пивом Фото foodandwine Дерев'яні підставки під кухлі Фото foodandwine