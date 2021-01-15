Что подарить тем, кто любит пиво: 20 идей с фото
В вашем окружении точно есть тот, кто считает пиво настоящим произведением искусства и не представляет своей жизни без этого напитка. Дарить таким людям пиво или просто закуски бессмысленно, ведь ценители хмелевого напитка такие сюрпризы не оценят.
Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных подарков для настоящих любителей пива. Будьте уверены, вы сможете удивить и порадовать своих близких.
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Термостойкий "чехол" для жестяной банки с пивом
Фото yeti
Пинта-стакан с изображением домашних любимцев
Фото delish
Книга оригинальных рецептов
Фото pinterest
Подстаканник с оригинальным принтом
Фото delish
Держатель для емкостей с пивом
Фото newsneednews
Подарочный набор, состоящий из классических закусок и с пива из разных стран мира
Фото pinterest
Держатель для пивных банок в душевую или ванную комнату
Фото pinterest
Персонализированные настенные открыватели для пива
Фото pinterest
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Персонализированная настенная коробка для крышек с бутылок с пивом
Фото yahoo
Деревянная коробка с гравировкой для переноски бутылок
Фото delish
Набор для приготовления пива
Фото pinterest
"Бирополия"
Фото popsugar
Миниатюрная игра "Пиво-понг"
Фото skimresources
Деревянная карта на стену для пробок
Фото pinterest
Изысканные пивные кружки
Фото crafta
Аппарат для приготовления пива в домашних условиях
Фото pinterest
Настенный магнитный открыватель бутылок
Фото joom
Переносной столик
Фото pinterest
2 в 1 ключ для дверного замка и открыватель бутылки с пивом
Фото foodandwine
Деревянные подставки под кружки
Фото foodandwine
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