Морозиво – це ласощі, які люблять не лише діти, а й дорослі. Проте в оточенні кожного з нас є така людина, яка взагалі не уявляє свого життя без цього смаколика. Вона може з'їсти велику кількість морозива не лише влітку, а й в холодні пори року.

Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних подарунків для таких ласунів. Читайте також: Що подарувати тим, хто любить "приймати" гостей: 15 ідей з фото 1. Формочка для створення естетичних порцій морозива Фото amazon 2. Оригінальні яскраві ємності для морозива Фото amazon 3. Пристрій для виготовлення охолодженої фруктової маси Фото amazon 4. Формочки для приготування морозива Фото amazon 5. Кришечка з кодовим замком для ємності з морозивом Фото kienthuc 6. Набір одноразових ємностей та ложечок для морозива Фото amazon 7. Ручний пристрій для створення морозива Фото amazon Цікаво: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото 8. Пристрій для приготування вафельного "ріжка" для морозива Фото buzzfeed 9. USB-флеш-накопичувач у вигляді морозива Фото vgrafike 10. Формочки для виготовлення оригінальних десертів з морозивом Фото amazon 11. Ложка для морозива Фото photophoto 12. Чохол на телефон із зображенням морозива Фото iphone-case 13. Автомат для виготовлення морозива Фото pinterest 14. В'язана "кофтинка" для склянки з морозивом Фото etsy 15. Книга оригінальних рецептів Фото foodandwine