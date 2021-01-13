Мороженое – это лакомство, которое любят не только дети, но и взрослые. Однако в окружении каждого из нас есть такой человек, который вообще не представляет своей жизни без этой вкусняшки. Он может съесть большое количество мороженого не только летом, но и в холодное время года.

Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных подарков для таких сладкоежек. Читайте также: Что подарить тем, кто любит "принимать" гостей: 15 идей с фото 1. Формочка для создания эстетичных порций мороженого Фото amazon 2. Оригинальные яркие емкости для мороженого Фото amazon 3. Устройство для изготовления охлажденной фруктовой массы Фото amazon 4. Формочки для приготовления мороженого Фото amazon 5. Крышечка с кодовым замком для емкости с мороженым Фото kienthuc 6. Набор одноразовых емкостей и ложечек для мороженого Фото amazon 7. Ручное устройство для создания мороженого Фото amazon Интересно: Что подарить любителям коктейлей: 15 оригинальных идей – фото 8. Устройство для приготовления вафельного "рожка" для мороженого Фото buzzfeed 9. USB-флеш-накопитель в виде мороженого Фото vgrafike 10. Формочки для изготовления оригинальных десертов с мороженым Фото amazon 11. Ложка для мороженого Фото photophoto 12. Чехол на телефон с изображением мороженого Фото iphone-case 13. Автомат для изготовления мороженого Фото pinterest 14. Вязаная "кофточка" для стакана с мороженым Фото etsy 15. Книга оригинальных рецептов Фото foodandwine