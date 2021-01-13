Что подарить тем, кто любит мороженое: 15 идей с фото
Мороженое – это лакомство, которое любят не только дети, но и взрослые. Однако в окружении каждого из нас есть такой человек, который вообще не представляет своей жизни без этой вкусняшки. Он может съесть большое количество мороженого не только летом, но и в холодное время года.
Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных подарков для таких сладкоежек.
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1. Формочка для создания эстетичных порций мороженого
Фото amazon
2. Оригинальные яркие емкости для мороженого
Фото amazon
3. Устройство для изготовления охлажденной фруктовой массы
Фото amazon
4. Формочки для приготовления мороженого
Фото amazon
5. Крышечка с кодовым замком для емкости с мороженым
Фото kienthuc
6. Набор одноразовых емкостей и ложечек для мороженого
Фото amazon
7. Ручное устройство для создания мороженого
Фото amazon
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8. Устройство для приготовления вафельного "рожка" для мороженого
Фото buzzfeed
9. USB-флеш-накопитель в виде мороженого
Фото vgrafike
10. Формочки для изготовления оригинальных десертов с мороженым
Фото amazon
11. Ложка для мороженого
Фото photophoto
12. Чехол на телефон с изображением мороженого
Фото iphone-case
13. Автомат для изготовления мороженого
Фото pinterest
14. Вязаная "кофточка" для стакана с мороженым
Фото etsy
15. Книга оригинальных рецептов
Фото foodandwine
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