Що подарувати тим, хто любить італійську кухню: 10 універсальних ідей
Італійська кухня – це як окремий вид мистецтва. Адже більшість страв мають особливий смак та неперевершений вигляд. Страви цієї кухні можна легко впізнати й дуже складно від них відмовитися. Так, здебільшого італійські страви калорійні, але такі смачні…Хто хоча б раз спробував справжню італійську піцу, лазанью чи равіолі, той не зможе відмовитися від них ніколи.
Якщо у вашому оточенні є люди, які не лише полюбляють їсти італійські страви, а й готувати їх – тоді вам точно потрібно скористатися списком подарунків, який склали для вас Ідеї 24.
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1. Набір соусів, які можна використовувати для різних видів пасти (за бажанням набір можна красиво запакувати у привабливу коробку)
Фото foodandwine
2. Кухонний комбайн для замішування тіста (у комплекті має бути насадка у вигляді гака)
Фото archiexpo
3. Ручна або автоматична машинка для розрізання тіста
Фото foodandwine
4. Макаронна сушарка
Пристрій, завдяки якому на паличках можна розміщувати усі смужки з тіста
Фото foodandwine
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5. Книга із 500 рецептами лазаньї
Фото whinkinc
6. Формочки для вирізання з тіста равіолі
Фото yahoo
7. Ложка у вигляді сіточки, яка допоможе без труднощів дістати з каструлі равіолі чи ньоки
Фото foodandwine
8. Каструля з оригінальною кришкою для варіння макаронів
Фото fishki.net
9. Дерев'яний набір для початківця, який тільки розпочинає знайомитися з італійською кухнею
Фото foodandwine
10. Подарунковий набір різних спецій у пробірках
Фото crafta
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