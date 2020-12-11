Італійська кухня – це як окремий вид мистецтва. Адже більшість страв мають особливий смак та неперевершений вигляд. Страви цієї кухні можна легко впізнати й дуже складно від них відмовитися. Так, здебільшого італійські страви калорійні, але такі смачні…Хто хоча б раз спробував справжню італійську піцу, лазанью чи равіолі, той не зможе відмовитися від них ніколи.

Якщо у вашому оточенні є люди, які не лише полюбляють їсти італійські страви, а й готувати їх – тоді вам точно потрібно скористатися списком подарунків, який склали для вас Ідеї 24. Читайте також: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото 1. Набір соусів, які можна використовувати для різних видів пасти (за бажанням набір можна красиво запакувати у привабливу коробку) Фото foodandwine 2. Кухонний комбайн для замішування тіста (у комплекті має бути насадка у вигляді гака) Фото archiexpo 3. Ручна або автоматична машинка для розрізання тіста Фото foodandwine 4. Макаронна сушарка Пристрій, завдяки якому на паличках можна розміщувати усі смужки з тіста

Фото foodandwine Цікаво: Посуд, який ви точно захочете мати: 15 креативних фотоідей 5. Книга із 500 рецептами лазаньї Фото whinkinc 6. Формочки для вирізання з тіста равіолі Фото yahoo 7. Ложка у вигляді сіточки, яка допоможе без труднощів дістати з каструлі равіолі чи ньоки Фото foodandwine 8. Каструля з оригінальною кришкою для варіння макаронів Фото fishki.net 9. Дерев'яний набір для початківця, який тільки розпочинає знайомитися з італійською кухнею Фото foodandwine 10. Подарунковий набір різних спецій у пробірках Фото crafta