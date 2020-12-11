Итальянская кухня – это как отдельный вид искусства. Ведь большинство блюд имеют особый вкус и непревзойденный вид. Блюда этой кухни можно легко узнать и очень сложно от них отказаться. Да, в основном итальянские блюда калорийные, но такие вкусные... Кто хотя бы раз попробовал настоящую итальянскую пиццу, лазанью или равиоли, тот не сможет отказаться от них никогда.

Если в вашем окружении есть люди, которые не только любят есть итальянские блюда, но и готовить их – тогда вам точно нужно воспользоваться списком подарков, который составили для вас Идеи 24. Читайте также: Что подарить любителям коктейлей: 15 оригинальных идей – фото 1. Набор соусов, которые можно использовать для различных видов пасты (по желанию набор можно красиво запаковать в привлекательную коробку) Фото foodandwine 2. Кухонный комбайн для замешивания теста (в комплекте должна быть насадка в виде крюка) Фото archiexpo 3. Ручная или автоматическая машинка для резки теста Фото foodandwine 4. Макаронная сушилка Устройство, благодаря которому на палочках можно размещать все полоски из теста

Фото foodandwine Интересно: Посуда, которую вы точно захотите иметь: 15 креативных фотоидей 5. Книга из 500 рецептам лазаньи Фото whinkinc 6. Формочки для вырезания из теста равиоли Фото yahoo 7. Ложка в виде сеточки, которая поможет без труда достать из кастрюли равиоли или ньоки Фото foodandwine 8. Кастрюля с оригинальной крышкой для варки макарон Фото fishki.net 9. Деревянный набор для повара, который только начинает знакомиться с итальянской кухней Фото foodandwine 10. Подарочный набор различных специй в пробирках Фото crafta