На перший погляд здається, що обрати подарунок книголюбу – це легка справа. Проте, придбавши наукову чи художню літературу, ви навряд здивуєте людину, яка перечитала сотні чи навіть тисячі книг. До вибору подарунка тому, хто любить читати потрібно поставитися серйозно та відповідально.

Ідеї 24 допоможуть вам обрати не лише корисні, а й стильні, привабливі та оригінальні подарунки для книголюбів. Читайте також: 15 подарунків для тих, хто любить аромасвічки: фото У нашому списку не буде традиційних електронних книг, сертифікатів на покупки чи банальних закладок. Лише оригінальні та нестандартні подарунки. 1. Плакат для того, щоб зазначати прочитані книги Фото prezzybox 2. Настільна лампа з підставкою для книг Фото amazon 3. Незвичні закладки з гравіюванням (вислови, ініціали, назви улюблених книг тощо) Фото pinterest 4. Подушка для читання Фото aliexpress 5. Подушка-підставка Фото amazon 6. Закладка з освітленням Фото fismart 7. Формочки для тих, хто любить не лише читати, а й випікати печиво Фото pinterest 8. Незвичні шкарпетки Фото varle 9. Набір листівок із цитатами зі ста відомих всесвітніх бестселерів Фото ilovetypography Цікаво: Що подарувати тим, хто фанатіє від магістра Йоди: 10 оригінальних подарунків з фото 10. Підвіска у вигляді книги з афоризмами Фото livemaster 11. Гральні карти із портретами письменників Фото oprahmag 12. Окуляри для читання лежачи Фото bol 13. Підставка для книг Фото zapisky 14. Невидимі полички для книг Фото prohandmade 15. Настільна лампа у вигляді книги Фото peetersauter