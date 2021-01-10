У вашому оточенні точно є люди, які люблять аромасвічки. Вони часто їх купують і завжди радіють таким придбанням.

Якщо ви хочете порадувати таких любителів свічок чимось прикольним та оригінальним, скористайтеся добіркою подарунків, яку підготували для вас Ідеї 24. Читайте також: Як вивести віск з килима: 4 прості кроки 1. Коробочка сірників з оригінальним написом Фото pinterest 2. Невеликий камін зі справжнім вогнем Фото pinterest 3. Набір для створення свічок своїми руками Фото designmyhome 4. Тример для свічок Фото anthropologie 5. Свічки, які мають оригінальний дизайн Фото shopify 6. Свічки у вигляді флораріума Фото yahoo 7. Свічки у баночках з цитатами із відомих художніх творів Фото oprahmag Цікаво: 15 найкращих подарунків для тих, хто любить готувати випічку 8. Оригінальна баночка з великими сірниками Фото pinterest 9. Нестандартні свічники Фото huffpost 10. Свічки у вигляді винних корків Фото uncommongoods 11. Підставки для аромапаличок Фото huffpost 12. Універсальні кришки для свічок у різних банках Фото dailyechoed 13. Пристрій для того, щоб загасити вогонь свічки Фото johnlewis 14. Квітковий ароматизатор, який є чудовою альтернативою аромасвічкам Фото yahoo 15. Підставки під свічки Фото pinterest