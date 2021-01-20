На первый взгляд кажется, что выбрать подарок книголюбу – это легкое дело. Однако, приобретя научную или художественную литературу, вы вряд удивите человека, который перечитал сотни или даже тысячи книг. К выбору подарка тому, кто любит читать нужно отнестись серьезно и ответственно.

Идеи 24 помогут вам выбрать не только полезные, но и стильные, привлекательные и оригинальные подарки для книголюбов.

Читайте также: 15 подарков для тех, кто любит аромасвечи: фото

В нашем списке не будет традиционных электронных книг, сертификатов на покупки или банальных закладок. Только оригинальные и нестандартные подарки.

1. Плакат для того, чтобы указывать прочитанные книги

Фото prezzybox

2. Настольная лампа с подставкой для книг

Фото amazon

3. Необычные закладки с гравировкой (высказывания, инициалы, названия любимых книг и т. п.)

Фото pinterest

4. Подушка для чтения

Фото aliexpress

5. Подушка-подставка

Фото amazon

6. Закладка с освещением

Фото fismart

7. Формочки для тех, кто любит не только читать, но и выпекать печенье

Фото pinterest

8. Необычные носки

Фото varle

9. Набор открыток с цитатами из ста известных всемирных бестселлеров

Фото ilovetypography

Интересно: Что подарить тем, кто фанатеет от магистра Йоды: 10 оригинальных подарков с фото

10. Подвеска в виде книги с афоризмами

Фото livemaster

11. Игральные карты с портретами писателей

Фото oprahmag

12. Очки для чтения лежа

Фото bol

13. Подставка для книг

Фото zapisky

14. Невидимые полочки для книг

Фото prohandmade

15. Настольная лампа в виде книги

Фото peetersauter