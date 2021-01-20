Что подарить тем, кто любит читать: 15 идей с фото
На первый взгляд кажется, что выбрать подарок книголюбу – это легкое дело. Однако, приобретя научную или художественную литературу, вы вряд удивите человека, который перечитал сотни или даже тысячи книг. К выбору подарка тому, кто любит читать нужно отнестись серьезно и ответственно.
Идеи 24 помогут вам выбрать не только полезные, но и стильные, привлекательные и оригинальные подарки для книголюбов.
Читайте также: 15 подарков для тех, кто любит аромасвечи: фото
В нашем списке не будет традиционных электронных книг, сертификатов на покупки или банальных закладок. Только оригинальные и нестандартные подарки.
1. Плакат для того, чтобы указывать прочитанные книги
Фото prezzybox
2. Настольная лампа с подставкой для книг
Фото amazon
3. Необычные закладки с гравировкой (высказывания, инициалы, названия любимых книг и т. п.)
Фото pinterest
4. Подушка для чтения
Фото aliexpress
5. Подушка-подставка
Фото amazon
6. Закладка с освещением
Фото fismart
7. Формочки для тех, кто любит не только читать, но и выпекать печенье
Фото pinterest
8. Необычные носки
Фото varle
9. Набор открыток с цитатами из ста известных всемирных бестселлеров
Фото ilovetypography
Интересно: Что подарить тем, кто фанатеет от магистра Йоды: 10 оригинальных подарков с фото
10. Подвеска в виде книги с афоризмами
Фото livemaster
11. Игральные карты с портретами писателей
Фото oprahmag
12. Очки для чтения лежа
Фото bol
13. Подставка для книг
Фото zapisky
14. Невидимые полочки для книг
Фото prohandmade
15. Настольная лампа в виде книги
Фото peetersauter
Поделиться новостью