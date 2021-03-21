При выборе подарка для родных и близких нужно учитывать хобби получателя. Это поможет выбрать ту вещь, которая может быть полезной, практичной и желанной. Если в вашем окружении есть человек, который любит часто бывать в лесу, выберите ему достойный подарок.

Вам не придется тратить много свободного времени, ведь мы подготовили подборку идеальных подарков для тех, кто любит отдыхать в лесу. Все подарки оригинальные, практичные и универсальные. Читайте также: 10 гениальных советов, которые значительно облегчат жизнь путешественника 1. Соломинка для фильтрации воды Фото amazon 2. Устройство для "отсасывания" яда или удаления клещей Фото pinterest 3. Игральные карты, которые светятся в темноте Фото fishpond 4. Интересная книга о природе Фото amazon 5. Качественный водонепроницаемый бинокль Фото amazon 6. Оригинальная сумка-холодильник Фото backcountry 7. Водонепроницаемая сумка для лекарств или гаджетов Фото seastarbeachwear 8. Гамак Фото buzzfeed Интересно: 15 космических подарков для любителей астрономии: идеи с фото 9. Универсальный набор путешественника Фото mancrates 10. Оригинальный спальный мешок Фото travel.tochka 11. Набор небольших грелок для рук Фото amazon 12. Рюкзак для похода на пикник Фото amazon 13. Набор для приготовления еды в лесу Фото amazon 14. Летний коврик, который может поместиться в кармане Фото accstoreonline 15. Военный компас Фото amazon