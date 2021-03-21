Что подарить тем, кто любит бывать в лесу: оригинальные идеи подарков
При выборе подарка для родных и близких нужно учитывать хобби получателя. Это поможет выбрать ту вещь, которая может быть полезной, практичной и желанной. Если в вашем окружении есть человек, который любит часто бывать в лесу, выберите ему достойный подарок.
Источник:24 канал
Вам не придется тратить много свободного времени, ведь мы подготовили подборку идеальных подарков для тех, кто любит отдыхать в лесу. Все подарки оригинальные, практичные и универсальные.
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1. Соломинка для фильтрации воды
Фото amazon
2. Устройство для "отсасывания" яда или удаления клещей
Фото pinterest
3. Игральные карты, которые светятся в темноте
Фото fishpond
4. Интересная книга о природе
Фото amazon
5. Качественный водонепроницаемый бинокль
Фото amazon
6. Оригинальная сумка-холодильник
Фото backcountry
7. Водонепроницаемая сумка для лекарств или гаджетов
Фото seastarbeachwear
8. Гамак
Фото buzzfeed
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9. Универсальный набор путешественника
Фото mancrates
10. Оригинальный спальный мешок
Фото travel.tochka
11. Набор небольших грелок для рук
Фото amazon
12. Рюкзак для похода на пикник
Фото amazon
13. Набор для приготовления еды в лесу
Фото amazon
14. Летний коврик, который может поместиться в кармане
Фото accstoreonline
15. Военный компас
Фото amazon
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