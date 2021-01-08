Періодично кожен з нас потрапляє в певні стресові ситуації. Для того, що заспокоїтися і розслабитися можна застосовувати різні способи. Один із них – використання антистресових речей.

Ідеї 24 підготували для вас добірку речей, які ідеально підійдуть в подарунок для людей, які часто нервують. Читайте також: Будьте в тренді: 10 "екофрендлі" ідей, що подарувати друзям 1. Антистресова куля з блискітками Фото amazon 2. Оригінальна "змійка", з якої можна формувати різні фігури Фото amazon 3. Оригінальний спінер, який особливо сподобається прихильникам Гарі Поттера Фото buzzfeed 4. Металевий кубик Фото amazon 5. Проста антистресова "дрібничка", яка може заспокоїти в будь-якій ситуації Фото amazon Цікаво: Як оригінально подарувати мандарини: 10 незвичайних ідей 6. Оригінальний кубик Фото amazon 7. Іграшка, яку можна будь-яким чином м'яти, а потім спостерігати за тим, як вона відновлює свій попередній вигляд Фото amazon 8. Книги-розмальовки для дорослих Фото mrc 9. Антистресова іграшка у вигляді стручка гороху Фото amazon 10. Набір магнітних кульок Фото amazon