Що подарувати тим, хто часто нервує: 10 ідей з фото
Періодично кожен з нас потрапляє в певні стресові ситуації. Для того, що заспокоїтися і розслабитися можна застосовувати різні способи. Один із них – використання антистресових речей.
Ідеї 24 підготували для вас добірку речей, які ідеально підійдуть в подарунок для людей, які часто нервують.
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1. Антистресова куля з блискітками
Фото amazon
2. Оригінальна "змійка", з якої можна формувати різні фігури
Фото amazon
3. Оригінальний спінер, який особливо сподобається прихильникам Гарі Поттера
Фото buzzfeed
4. Металевий кубик
Фото amazon
5. Проста антистресова "дрібничка", яка може заспокоїти в будь-якій ситуації
Фото amazon
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6. Оригінальний кубик
Фото amazon
7. Іграшка, яку можна будь-яким чином м'яти, а потім спостерігати за тим, як вона відновлює свій попередній вигляд
Фото amazon
8. Книги-розмальовки для дорослих
Фото mrc
9. Антистресова іграшка у вигляді стручка гороху
Фото amazon
10. Набір магнітних кульок
Фото amazon
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