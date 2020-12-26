В оточенні кожного з нас, на щастя, є люди, які максимально дбають про планету. Такі люди мають свідоме мислення і дбають про своє та наше майбутнє.

Ідеї 24 склали список оригінальних подарунків для екодрузів та для тих, хто бореться за екологію довкілля.

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1. Екосумки та екоторбинки

Екосумки та екоторбинки – це незамінна річ під час покупок продуктів. Вони міцні, надійні і багаторазові. За бажанням можна обрати екосумки з оригінальним принтом чи малюнком, а торбинки можна обрати яскраві та різнокольорові.

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2. Бамбукові зубні щітки

Такі щітки виготовлені з різновиду бамбуку, який не їдять панди. Він швидко росте на землях, які не придатні для фермерства. Такі щітки зручні, мають по-справжньому стильний дизайн і, що найважливіше, розкладаються в землі в 20 разів швидше ніж пластикові.

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3. Набір для заварювання чаю

Ви задумувалися про те, що одноразові пакетики чаю містять пластик? – А ваш екодруг точно про це знає. Саме тому ви можете придбати для нього універсальні заварники. Вони можуть мати класичний вигляд або вирізнятися оригінальною формою чи кольором.

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4. Коробочки для продуктів

Ваш екодруг чи навряд використовує харчову плівку для овочів та фруктів. Адже вона складається з пластику. Тому подаруйте йому універсальні багаторазові формочки для зберігання надрізаних бананів, лимонів, інших фруктів та овочів.

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5. Термочашки чи термоси

Універсальна річ, без якої не може обійтися практично кожен. Зручно, практично, раціонально. Обрати такий подарунок, мабуть, найлегше, адже варіантів є дуже багато. Можна обрати класичну термочашку чи термос з певними зображеннями, з підігрівом тощо.

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6. Засіб для "газування" води

Якщо ваш друг любить воду з бульбашками, то він однозначно оцінить такий подарунок.

Це зручна та практична річ:

7. Мийний валик для ворсу

Такий подарунок допоможе позбутися ворсинок чи шерсті тварин з одягу, килима чи навіть меблів. Він багаторазовий, оскільки його можна мити.

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8. Контейнер для компосту харчових відходів

Навіть якщо у вашого друга є смітник для харчових відходів, такий варіант він точно оцінить. Контейнер для компосту "вбиває" неприємні запахи та має гарний дизайн. Завдяки активованому вугіллю, яке міститься у фільтрі, ваша кухня буде наповнена приємним ароматом.

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9. Кульки для швидкого сушіння речей

Виготовлені з бавовни, тому є протиалергічними і не містять хімічних речовин та ароматизаторів. Допомагають речам бути не такими "жорсткими".

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10. Багаторазові склянки або пляшечки

Класний подарунок для тих, хто п'є багато рідини. Завдяки такому подарунку ваш друг зможе купувати улюблені напої у свій багаторазовий посуд. Це зручно, економно та модно.

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