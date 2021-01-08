Периодически каждый из нас попадает в определенные стрессовые ситуации. Для того чтобы успокоиться и расслабиться можно применять различные способы. Один из них – использование антистрессовых вещей.

Идеи 24 подготовили для вас подборку вещей, которые идеально подойдут в подарок для людей, которые часто нервничают. Читайте также: Будьте в тренде: 10 "екофрендли" идей, что подарить друзьям 1. Антистрессовый шар с блестками Фото amazon 2. Оригинальная "змейка", с которой можно формировать различные фигуры Фото amazon 3. Оригинальный спиннер, который особенно понравится поклонникам Гарри Поттера Фото buzzfeed 4. Металлический кубик Фото amazon 5. Простая антистрессовая "мелочь", которая может успокоить в любой ситуации Фото amazon Интересно: Как оригинально подарить мандарины: 10 необычных идей 6. Оригинальный кубик Фото amazon 7. Игрушка, которую можно каким-либо образом мять, а затем наблюдать за тем, как она восстанавливает свой прежний вид Фото amazon 8. Книги-раскраски для взрослых Фото mrc 9. Антистрессовая игрушка в виде стручка гороха Фото amazon 10. Набор магнитных шариков Фото amazon