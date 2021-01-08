Что подарить тем, кто часто нервничает: 10 идей с фото
Периодически каждый из нас попадает в определенные стрессовые ситуации. Для того чтобы успокоиться и расслабиться можно применять различные способы. Один из них – использование антистрессовых вещей.
Идеи 24 подготовили для вас подборку вещей, которые идеально подойдут в подарок для людей, которые часто нервничают.
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1. Антистрессовый шар с блестками
Фото amazon
2. Оригинальная "змейка", с которой можно формировать различные фигуры
Фото amazon
3. Оригинальный спиннер, который особенно понравится поклонникам Гарри Поттера
Фото buzzfeed
4. Металлический кубик
Фото amazon
5. Простая антистрессовая "мелочь", которая может успокоить в любой ситуации
Фото amazon
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6. Оригинальный кубик
Фото amazon
7. Игрушка, которую можно каким-либо образом мять, а затем наблюдать за тем, как она восстанавливает свой прежний вид
Фото amazon
8. Книги-раскраски для взрослых
Фото mrc
9. Антистрессовая игрушка в виде стручка гороха
Фото amazon
10. Набор магнитных шариков
Фото amazon
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