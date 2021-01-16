Робити сюрпризи для членів сім'ї – це давня добра традиція, якої дотримуються практично всі. Для того, щоб підготувати подарунок свекру, потрібно пам'ятати, що чоловіки будь-якого віку зрадіють речам, які зможуть використовувати самі. Тому краще не обирайте те, що першочергово сподобається свекрусі чи згодиться в побуті.

Ідеї 24 підготували для вас список універсальних подарунків, які сподобається свекрам будь-якого віку. Читайте також: Подарунки, яким зрадіє кожен: 15 універсальних ідей Обираючи подарунок для свекра, зважайте на такі критерії: професія свекра, спосіб життя, вік, хобі, наявність вільного часу, ваші фінансові можливості. Подарунки для роботи Якщо ваш свекор працює, ви можете придбати подарунок, який його порадує під час робочих моментів: 1. Зручне ортопедичне крісло 2. Шкіряний портфель або сумка Фото bag24 3. Органайзер на робочий стіл 4. Візитниця 5. Багаторазовий календар Фото aliexpress 6. Безпровідна зарядка для телефона 7. Годинник з радіо 8. Електронний блокнот 9. Цифрова фоторамка Фото vyboroved 10. "Розумна" розетка з таймером 11. Портсигар 12. Щоденник або планер 13. Оригінальна настільна лампа Фото klubokidei 14. Глобус-бар для напоїв 15. Дерев'яна або шкіряна тека для документів 16. Настінний годинник-сейф 17. Чашка з оригінальним принтом або з підігрівом Фото eduken Подарунки автомобілісту 18. Відео реєстратор 19. Автомобільний навігатор 20. Тримач для телефона Фото androproblem 21. Автомобільний холодильник 22. Чохли для автомобільних крісел 23. Сертифікат в автомийку чи автохімчистку 24. Автокомпресор Фото 130 25. Автопилосмок 26. Автомобільна термочашка 27. Зимовий набір для автомобілістів Подарунки для активного відпочинку 28. Набір для туристичного походу 29. Камуфляжний костюм Цікаво: Що подарувати тим, хто часто нервує: 10 ідей з фото 30. Путівка на гірськолижний курорт 31. Надувний човен 32. Багатофункціональний ніж Фото wellgo 33. Снасті для рибалки 34. Набір грибника 35. Туристичні стільці 36. Набір садових інструментів Фото volynonline 37. Гриль-барбекю 38. Багатофункціональний компас 39. Бінокль для мисливства та подорожей Подарунки свекру за хобі 40. Ніж з гравіюванням 41. Шахи Фото komu-podarok 42. Електронна книга 43. Електричний камін 44. Набір склянок або келихів 45. Багатофункціональний ліхтарик Фото joom 46. Кальян 47. Гамак 48. Набір різних сортів кави 49. Охолоджувальні камені для напоїв 50. Домашня пивоварня Фото zav-club 51. Набір для бані та сауни Подарунки для догляду за будинком та садом 52. Електрокоса 53. Набір садових статуй 54. Базові інструменти для будівництва 55. Високоякісне насіння