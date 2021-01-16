Делать сюрпризы для членов семьи – это давняя добрая традиция, которой придерживаются практически все. Для того чтобы подготовить подарок свекру, нужно помнить, что мужчины любого возраста обрадуются вещам, которые смогут использовать сами. Поэтому лучше не выбирайте то, что в первую очередь понравится свекрови или понадобиться в быту.

Идеи 24 подготовили для вас список универсальных подарков, которые понравится свекрам любого возраста. Читайте также: Подарки, которым обрадуется каждый: 15 универсальных идей Выбирая подарок для свекра, учитывайте следующие критерии: профессия свекра, образ жизни, возраст, хобби, наличие свободного времени, ваши финансовые возможности. Подарки для работы Если ваш свекор работает, вы можете приобрести подарок, который его порадует во время рабочих моментов: 1. Удобное ортопедическое кресло 2. Кожаный портфель или сумка Фото bag24 3. Органайзер для рабочего стола 4. Визитница 5. Многоразовый календарь Фото aliexpress 6. Беспроводная зарядка для телефона 7. Часы с радио 8. Электронный блокнот 9. Цифровая фоторамка Фото vyboroved 10. "Умная" розетка с таймером 11. Портсигар 12. Дневник или планер 13. Оригинальная настольная лампа Фото klubokidei 14. Глобус-бар для напитков 15. Деревянная или кожаная папка для документов 16. Настенные часы-сейф 17. Чашка с оригинальным принтом или с подогревом Фото eduken Подарки автомобилисту 18. Видео регистратор 19. Автомобильный навигатор 20. Держатель для телефона Фото androproblem 21. Автомобильный холодильник 22. Чехлы для автомобильных кресел 23. Сертификат в автомойку или автохимчистку 24. Автокомпресор Фото 130 25. Автопилесос 26. Автомобильная термокружка 27. Зимний набор для автомобилистов Подарки для активного отдыха 28. Набор для туристического похода 29. Камуфляжный костюм Интересно: Что подарить тем, кто часто нервничает: 10 идей с фото 30. Путевка на горнолыжный курорт 31. Надувная лодка 32. Многофункциональный нож Фото wellgo 33. Снасти для рыбалки 34. Набор грибника 35. Туристические стулья 36. Набор садовых инструментов Фото volynonline 37. Гриль-барбекю 38. Многофункциональный компас 39. Бинокль для охоты и путешествий Подарки свекру за хобби 40. Нож с гравировкой 41. Шахматы Фото komu-podarok 42. Электронная книга 43. Электрический камин 44. Набор стаканов или бокалов 45. Многофункциональный фонарик Фото joom 46. ​​Кальян 47. Гамак 48. Набор различных сортов кофе 49. Охлаждающие камни для напитков 50. Домашняя пивоварня Фото zav-club 51. Набор для бани и сауны Подарки для ухода за домом и садом 52. Электрокоса 53. Набор садовых статуй 54. Базовые инструменты для строительства 55. Высококачественные семена